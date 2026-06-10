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Cine este Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Fetița cu berete de care lumea gastronomiei va mai auzi

Irina Maria Iancu este prima câștigătoare Chefi la cuțite - Viitorul are gust. La doar 11 ani, fetița dulce și talentată a reușit să obțină un trofeu care cu siguranță va pune bazele unui traseu măreț. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 23:22 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 23:22
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Irina Maria Iancu, în vârstă de 11 ani, din Ștefăneștii de Jos, Ilfov, a obținut titlul de câștigătoare Chefi la cuțite, ediția pentru copii. În fiecare zi a competiției, Irina a purtat câte o beretă diferită, reușind să-i încânte pe toți cu stilul său cochet. Totodată, Irina s-a remarcat prin prisma istețimii sale, dar și datorită sufletului său bun. Micuța a gătit cu pasiune pe parcursul competiției, a găsit soluții în situațiile dificile, a ales preparatele potrivite și i-a încurajat și pe colegii săi când au întâmpinat dificultăți. Irina a arătat și că are o relație specială cu Dumnezeu, fiecare moment important al său, fiind însoțit de o rugăciune.

Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust a arătat că este o fire pozitivă și în Finală și-a rugat colegii să nu se streseze și să dea tot ce au mai bun.

Cine este Irina Maria Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust

În prima ediție a sezonului special Chefi la cuțite, Irina le-a servit chefilor un delicios chec cu cacao și nucă, după rețeta bunicii. De altfel, rețelele bunicii au urmărit-o pe Irina pe tot parcursul competiției, iar în Finală a reușit să-i încânte pe jurați cu cel mai pufos și gustos pandișpan. Chef Richard a fost impresionat de faptul că mica lui concurentă a spus povestea familiei sale în farfurie.

Gătitul nu este singura pasiune a Irinei, fetița având și alte talente, precum dansul și actoria.

„Eu sunt Irina Maria Iancu și am 11 ani. Beretele sunt specialitatea mea. Port berete și îmi plac foarte mult. Îmi place să gătesc de când am început să fiu conștientă de ce se întâmplă și să țin minte, de la 4-5 ani. Îmi place să cânt, să dansez și îmi place foarte mult actoria. Îmi place seria de filme Harry Potter”, le-a povestit Irina chefilor la prima lor interacțiune.

Întrebată din ce echipă ar fi vrut să facă parte, Irina a dat dovadă de diplomație și a răspuns că îi apreciează pe toți chefii: „Mi-au plăcut toți chefii. N-am avut emoții. Am fost încântată să-i cunosc. Am avut o conexiune cu toți”.

Chef Richard Abou Zaki a fost cel care a ales-o pe Irina în echipa galbenă, unde micuța a fost foarte implicată și a reușit să lege prietenii frumoase. Chef Richard a fost foarte mândru de Irina pe tot parcursul emisiunii, iar după Finală cei doi au realizat că au ceva în comun: „Amândoi am reușit ceva la vârste fragede!”, a spus micuța câștigătoare. „Sunt super fericit pentru tine, ai meritat această victorie și ai rupt barierele de vârstă!”, a spus chef Richard.

Irina Iancu si chef richard
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La cei 11 ani ai săi, Irina Maria Iancu a primit titlul de câștigătoare Chefi la cuțite kids.

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cine este câștigătorul sezonului special pentru copii și ce premiu a obținut...
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