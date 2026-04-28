Chefi la cuțite, 28 aprilie. Patru noi concurenți intră în echipe. Pe cine a adus chef Orlando pentru a-i destabiliza pe adversari

Fiecare echipă de la Chefi la cuțite a primit câte un concurent nou, după ce chef Orlando a dat o amuletă importantă, în ediția de pe 28 aprilie 2026.

Încă de la începutul celei de-a opta confruntări din sezonul 17 Chefi la cuțite, chef Orlando Zaharia a anunțat că a venit momentul să dea o amuletă importantă, cea care spune că are puterea să aducă 4 concurenți din acest sezon sau sezoanele precedente, câte unul în fiecare echipă. Pentru echipele adverse, căpitanul echipei gri s-a gândit la concurenți care să destabilizeze lucrurile.

În echipa verde, chef Orlando Zaharia a adus-o pe ucraineanca Anastasiia Mishchenko. Chef Orlando a considerat că frumusețea răpitoare a tinerei îi poate deconcentra pe colegi.

În echipa bej, chef Orlando Zaharia a adus-o pe Adela Gache. Căpitanul echipei gri consideră că noua concurentă va reuși să-i destabilizeze pe colegi pentru că s-a remarcat încă din audiții prin plăcerea sa incomensurabilă de a vorbi mult.

Pentru echipa bordo, chef Orlando s-a gândit cpe cine să aducă și a găsit tocmai în sezonul trecut o persoană potrivită și anume Ionela Românianu, cea care a spus franc că nu-l suportă pe chef Richard și că nu și-ar dori sub nicio formă să facă parte din echipa lui.

Pentru a-și stabiliza propria echipă, formată din Pita, VLadimir și Sabina, chef Orlando a ales să aducă un bucătar, și anume pe Darius Jecan.

Cine sunt cei 4 noi concurenți din echipele sezonului 17 Chefi la cuțite

Așadar, cei 4 noi concurenți din sezonul 17 Chefi la cuțite sunt:

Darius Jecan – la echipa gri

„De când așteptam momentul ăsta! M-am gândit la un băiat extraordinar de ambițios. Pentru că în trecut a avut 106 kilograme, trebuia să slăbească în 6 luni pentru un examen super important, pentru visul lui. Voia să intre în școala militară, dar iubește bucătăria și este și bucătar”, l-a descris chef Orlando pe cel pe care l-a ales în echipa sa.

Anastasiia Mishchenko – la echipa verde

Anastasiia este un model din Ucraina care a venit în România și îi place să trăiască în țara noastră. Când a pățit în bucătărie, toți au fost fermecați de frumusețea noii concurente.

„E frumoasă tare! Are niște ochi albaștri, un zâmbet foarte plăcut, e o fată foarte frumoasă”, a spus chef Sautner.

Ionela Românianu – la echipa bordo

Când a venit în audițiile de la Chef la cuțite, Ionela a spus că i-ar plăcea să meargă în echipa lui chef Sautner sau în cea a lui chef Orlando, excluzându-l vehement pe chef Richard: „De când m-am uitat la televizor și v-am văzut îmi inspirați o stare de nervi”, a spus Ionela în audiții.

Când a intrat în bucătăria de la battle, Ionela nu a schițat niciun zâmbet și a emanat duritate.

„Sunt un pic perplex. Un pic bulversat”, a spus chef Richard.

Adela Gache – la echipa bej

Adela are sub 1,5 m înălțime și încă din audiții s-a remarcat prin energia debordantă și plăcerea de a vorbi. Când a intrat în bucătărie, i-a amuzat pe toți când s-a mirat de faptul că Florinel este încă în competiție.

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

