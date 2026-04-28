Chefi la cuțite, 28 aprilie. Patru noi concurenți intră în echipe. Pe cine a adus chef Orlando pentru a-i destabiliza pe adversari

Fiecare echipă de la Chefi la cuțite a primit câte un concurent nou, după ce chef Orlando a dat o amuletă importantă, în ediția de pe 28 aprilie 2026. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Aprilie 2026, 21:05 | Actualizat Marti, 28 Aprilie 2026, 20:58

Încă de la începutul celei de-a opta confruntări din sezonul 17 Chefi la cuțite, chef Orlando Zaharia a anunțat că a venit momentul să dea o amuletă importantă, cea care spune că are puterea să aducă 4 concurenți din acest sezon sau sezoanele precedente, câte unul în fiecare echipă. Pentru echipele adverse, căpitanul echipei gri s-a gândit la concurenți care să destabilizeze lucrurile.

În echipa verde, chef Orlando Zaharia a adus-o pe ucraineanca Anastasiia Mishchenko. Chef Orlando a considerat că frumusețea răpitoare a tinerei îi poate deconcentra pe colegi.

În echipa bej, chef Orlando Zaharia a adus-o pe Adela Gache. Căpitanul echipei gri consideră că noua concurentă va reuși să-i destabilizeze pe colegi pentru că s-a remarcat încă din audiții prin plăcerea sa incomensurabilă de a vorbi mult.

Pentru echipa bordo, chef Orlando s-a gândit cpe cine să aducă și a găsit tocmai în sezonul trecut o persoană potrivită și anume Ionela Românianu, cea care a spus franc că nu-l suportă pe chef Richard și că nu și-ar dori sub nicio formă să facă parte din echipa lui.

Pentru a-și stabiliza propria echipă, formată din Pita, VLadimir și Sabina, chef Orlando a ales să aducă un bucătar, și anume pe Darius Jecan.

Cine sunt cei 4 noi concurenți din echipele sezonului 17 Chefi la cuțite

Așadar, cei 4 noi concurenți din sezonul 17 Chefi la cuțite sunt:

Darius Jecan – la echipa gri

„De când așteptam momentul ăsta! M-am gândit la un băiat extraordinar de ambițios. Pentru că în trecut a avut 106 kilograme, trebuia să slăbească în 6 luni pentru un examen super important, pentru visul lui. Voia să intre în școala militară, dar iubește bucătăria și este și bucătar”, l-a descris chef Orlando pe cel pe care l-a ales în echipa sa.

Anastasiia Mishchenko – la echipa verde

Anastasiia este un model din Ucraina care a venit în România și îi place să trăiască în țara noastră. Când a pățit în bucătărie, toți au fost fermecați de frumusețea noii concurente.

„E frumoasă tare! Are niște ochi albaștri, un zâmbet foarte plăcut, e o fată foarte frumoasă”, a spus chef Sautner.

Ionela Românianu – la echipa bordo

Când a venit în audițiile de la Chef la cuțite, Ionela a spus că i-ar plăcea să meargă în echipa lui chef Sautner sau în cea a lui chef Orlando, excluzându-l vehement pe chef Richard: „De când m-am uitat la televizor și v-am văzut îmi inspirați o stare de nervi”, a spus Ionela în audiții.

Când a intrat în bucătăria de la battle, Ionela nu a schițat niciun zâmbet și a emanat duritate.

„Sunt un pic perplex. Un pic bulversat”, a spus chef Richard.

Adela Gache – la echipa bej

Adela are sub 1,5 m înălțime și încă din audiții s-a remarcat prin energia debordantă și plăcerea de a vorbi. Când a intrat în bucătărie, i-a amuzat pe toți când s-a mirat de faptul că Florinel este încă în competiție.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

AS.ro “Am fost tăntălău”. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari &#8220;Am fost tăntălău&#8221;. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
Observatornews.ro Cazul femeii moarte după lifting facial. Medicul, acuzat şi de alte paciente: "M-a strâmbat" Cazul femeii moarte după lifting facial. Medicul, acuzat şi de alte paciente: "M-a strâmbat"
Antena 3 Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc” Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”

Rață cu dovleac, un preparat controversat, dar apreciat. Vinurile de la Tohani s-au potrivit perfect în acest decor
Rață cu dovleac, un preparat controversat, dar apreciat. Vinurile de la Tohani s-au potrivit perfect în acest decor
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipele gri și bordo, la egalitate ieri seară. Conflict puternic al juraților, diseară
Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipele gri și bordo, la egalitate ieri seară. Conflict puternic al...
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
