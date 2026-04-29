Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Irina Fodor a anunțat un dublu avantaj. Ce invitat special a intrat în bucătărie

Irina Fodor a anunțat un dublu avantaj în ediția de pe 28 aprilie 2026. Prezentatoarea Chei la cuțite a anunțat că echipa câștigătoare va decide ce gătește fiecare și va putea avea parte de un ajutor.

Câte un concurent de la fiecare echipă a participat la jocul de gustat cei mai iuți ardei și sosuri. Regula jocului a fost simplă: se gustă până rămâne unul singur la masă. Mai întâi a renunțat Florin de la echipa verde, apoi a renunțat Alexandru de la echipa bordo. Pentru că Pita de la gri și Radu de la bej nu cedau, au trecut la un alt joc, povestea culinară, la care a pierdut PIta. Așadar, echipa bej a câștigat jocul de avantaj.

Irina Fodor le-a prezentat chefilor cloșurile: „În seara asta vom replica farfuriile unor chefi celebri din România”, le-a spus prezentatoarea.

Chef Popescu a fost cel care a distribuit cele 4 preparate. Pe lângă cele 4 preparate, echipele au avut de pregătit și un desert la alegere.

Raluca Bădulescu, invitată specială în bucătăria de la Chefi la cuțite.

Raluca Bădulescu, invitată specială în bucătăria de la Chefi la cuțite

Irina Fodor a anunțat și un invitat special: Raluca Bădulescu. Chef Ștefan Pppescu a putut decide dacă alege să o primească pe Raluca în echipa lui să ăl ajute, sau să o plaseze într-o altă echipă.

Chef Ștefan Popescu a fost șocat pentru că se aștepta să vină un bucătar experimentat. Liderul echipei bej a decis să o invite pe Raluca Bădulescu la bancul echipei verzi, alături de fostul ei soț, Florin Stamin.

„Să ne înțelegem. Acasă m-a pus să opresc gazul. Hainele ei stau în bucătărie, ea nu își face nici măcar un ou în tigaie ca să nu miroasă. Casa e o debara, deci în debara n-ai cum să gătești”, a spus Florin Stamin.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

Nu ratați nicio ediție de Chefi la cuțite! Televiziunea are gust!