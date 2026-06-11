Azi începe Campionatul Mondial 2026, exclusiv în Universul Antena. Toate detaliile în timp real, programul complet, loturile

Mai jos găsești toate detaliile legate de competiţia care debutează joi, cu cemeronia de deschidere din Mexic, de la ora 20:30, evenimentul fiind urmat de primul meci al Mondialului, Mexic – Africa de Sud (22:00), ce se va desfăşura pe celebrul Estadio Azteca. Evenimentul va putea fi urmărit pe canalul dedicat din AntenaPLAY.
Totul despre Campionatul Mondial din 2026
FIFA a stabilit ca trei ceremonii de deschidere să se desfășoare la Campionatul Mondial, una în fiecare țară gazdă a turneului. Canada se pregătește să găzduiască în premieră un Campionat Mondial. La ceremonia de deschidere de vineri (20:30), sunt anunțate momente spectaculoase.
Ceremonia de Deschidere din SUA a Cupei Mondiale va fi sâmbătă, de la ora 02:30, live în AntenaPLAY. Nume uriașe vor concerta pe SoFi Stadium din Los Angeles, înaintea partidei partidei dintre SUA și Paraguay, care va începe de la ora 4:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
104 meciuri de la Campionatul Mondial, live în Universul Antena
104 meciuri propune Campionatul Mondial din 2026. 92 dintre ele vor fi transmise pe Antena 1, 12 pe Antena 3 CNN, toate fiind evident şi în AntenaPLAY.
Vor exista nu mai puţin de 17 ore de start, între 19:00 şi 07:00 dimineaţa. Cele mai multe partide vor începe de la ora 22:00 (20).
Vezi AICI, pe as.ro, programul complet al meciurilor de la Campionatul Mondial!„Furnicuțele”, invitat Marius Mihalache. Cât costă să îți cânte artistul la eveniment, răspunsul dat chiar de el...