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Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cine a câștigat sezonul special pentru copii

Finala din data de 10 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Ilona, Irina, Daria și Nikolas, cei patru finaliști, au așteptat cu sufletul la gură să vadă cine a obținut cel mai mare punctaj și titlul de câștigător al sezonului special.  „Câștigătorul Chefi la cuțite, ediția pentru copii, primul sezon, este Irina!”, a anunțat Irina Fodor. Chef Richard a sărit peste banc și a luat-o în brațe pe micuța Irina Iancu.
Miercuri, 10.06.2026, 23:19
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Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Jurații au degustat preparatele de la cea de-a doua probă: desert

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Jurații au degustat preparatele de la cea de-a doua probă: desert

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 22:44 Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Tensiune la cote maxime în bucătărie! Momente dificile pentru finaliști la proba de desert

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Tensiune la cote maxime în bucătărie! Momente dificile pentru finaliști la proba de desert

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 22:30 Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Chefi de renume și copiii lor au jurizat preparatele de la prima probă a finalei

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Chefi de renume și copiii lor au jurizat preparatele de la prima probă a finalei

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 21:50 Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Prima probă a finalei! Micii bucătari au avut de realizat un main course

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Prima probă a finalei! Micii bucătari au avut de realizat un main course

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 21:10 Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Finaliștii și-au format echipele pentru ultimele probe din competiție

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Finaliștii și-au format echipele pentru ultimele probe din competiție

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 21:00 Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Promisiunea lansată de Luca Zvaleni, dacă echipa galbenă va câștiga finala: O să ma tund zero!

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Promisiunea lansată de Luca Zvaleni, dacă echipa galbenă va câștiga finala: O să ma tund zero!

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 20:50 ”Un golan, Cristian Boureanu!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Un golan, Cristian Boureanu!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Mihai Mihalache! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Mihai Mihalache! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre cântatul la nunți: „Sunt două lumi diferite!”. De ce a ales doar marile scene

Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre cântatul la nunți: „Sunt două lumi diferite!”. De ce a ales doar marile scene

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 18:48 Furnicuțele 2026. Copiii lui Marius Mihalache, detalii neștiute din interiorul familiei artistului

Furnicuțele 2026. Copiii lui Marius Mihalache, detalii neștiute din interiorul familiei artistului

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 18:25 Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, confesiuni despre capitolul amoros. Primele iubiri, fanele și relația cu Arabela

Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, confesiuni despre capitolul amoros. Primele iubiri, fanele și relația cu Arabela

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre începutul legăturii cu Ovidiu Lipan Țăndărică: Cum s-au cunoscut marii artiști

Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre începutul legăturii cu Ovidiu Lipan Țăndărică: Cum s-au cunoscut marii artiști

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 17:50
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