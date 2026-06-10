Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cine a câștigat sezonul special pentru copii
Finala din data de 10 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Ilona, Irina, Daria și Nikolas, cei patru finaliști, au așteptat cu sufletul la gură să vadă cine a obținut cel mai mare punctaj și titlul de câștigător al sezonului special.
„Câștigătorul Chefi la cuțite, ediția pentru copii, primul sezon, este Irina!”, a anunțat Irina Fodor. Chef Richard a sărit peste banc și a luat-o în brațe pe micuța Irina Iancu.
Miercuri, 10.06.2026, 23:19