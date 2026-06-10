Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cine a câștigat sezonul special pentru copii

Finala din data de 10 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Ilona, Irina, Daria și Nikolas, cei patru finaliști, au așteptat cu sufletul la gură să vadă cine a obținut cel mai mare punctaj și titlul de câștigător al sezonului special. „Câștigătorul Chefi la cuțite, ediția pentru copii, primul sezon, este Irina!”, a anunțat Irina Fodor. Chef Richard a sărit peste banc și a luat-o în brațe pe micuța Irina Iancu.

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Jurații au degustat preparatele de la cea de-a doua...

Miercuri, 10.06.2026, 22:44

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Tensiune la cote maxime în bucătărie! Momente...

Miercuri, 10.06.2026, 22:30

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Chefi de renume și copiii lor au jurizat...

Miercuri, 10.06.2026, 21:50

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Prima probă a finalei! Micii bucătari au avut de...

Miercuri, 10.06.2026, 21:10

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Finaliștii și-au format echipele pentru ultimele...

Miercuri, 10.06.2026, 21:00

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Promisiunea lansată de Luca Zvaleni, dacă echipa...

Miercuri, 10.06.2026, 20:50

Nu rata FINALA Chefi la cuțite - Viitorul are gust, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Marti, 09.06.2026, 23:49

Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Lacrimi de tristețe pentru cei care au ratat...

Marti, 09.06.2026, 23:33

Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cine sunt cei patru concurenți care merg în...

Marti, 09.06.2026, 23:20

Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Copiii chefilor au venit să-și ajute...

Marti, 09.06.2026, 22:17

Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Care este cea de-a doua probă din semifinală

Marti, 09.06.2026, 21:50

Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Vedetele și copiii lor au jurizat preparatele...

Marti, 09.06.2026, 21:30