Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cine este câștigătorul sezonului special pentru copii și ce premiu a obținut juniorul

Cei 4 finaliști de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust au așteptat cu sufletul la gură să vadă cine a obținut cel mai mare punctaj și titlul de câștigător al sezonului special.

Toți copiii au muncit, au fost minunați, au dat dovadă de ambiție, inteligență și talent, însă doar unul a obținut cel mai mare punctaj în Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Ilona, Irina, Daria și Nikolas și-au condus echipele ca niște adevărați chefi și i-au impresionat pe jurații. Șase chefi și copiii lor au degustat preparatele din finală și au semnat un traseu pentru un copil cu visuri mărețe. Fiecare echipă a pregătit un fel principal și un desert în 2 ore.

Înainte de a anunța câștigătorul, Irina Fodor le-a oferit complimente tuturor copiilor care au participat în acest sezon special care a arătat că viitorul reprezentat de acești copii minunați sună bine.

„Daria, Nixo, Irina, Ilona, Andrei, Caesar, Maia, Darius, Raymond, Vanessa, Roberta, David, Diana, Cristian, Cristian mic, Tudor, extraordinari! Ne-am îndrăgostit de voi la nebunie și gândul că nu ne mai vedem ne întristează foarte tare. Dar nu o să ne mai vedem o perioadă, pentru că sezoanele următoare o să aveți niște invitații speciale de la mine, pentru că chefii abia așteaptă să împărțim niște ingrediente pe sufletul lor”, le-a spus Irina Fodor celor 12 copii care ne-au adus zâmbetul pe buze în acest sezon special.

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Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust

După cuvintele emoționante, banda a adus farfuria pe care stătea scris numele câștigătorului.

„Câștigătorul Chefi la cuțite, ediția pentru copii, primul sezon, este Irina!”, a anunțat Irina Fodor. Chef Richard a sărit peste banc și a luat-o în brațe pe micuța Irina Iancu. „Nu-mi venea să cred că această micuță fată a dus acasă rezultatul. Și-a pus sufletul, a pus în farfurie povestea ei, familia, bunica! Vorbesc despre identitate de când sunt jurat și acesta este cel mai mare mesaj pe care îl poți transmite”, a spus chef Richard.

„Mi-a căzut și pălăria, am țipat, nu mai am voce acum. Prima câștigătoare Chefi la cuțite, ediția copii”, a spus Irina Iancu. Părinții din culise au plâns de bucurie la auzul veștii.

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Ce premiu a obținut Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Încă de la începutul sezonului special Chefi la cuțite - Viitorul are gust, Irina Fodor a anunțat că micul câștigător va avea parte de un premiu cu experiențe de neuitat: câte o masă cu familia la restaurantele chefilor Richard, Sautner și Orlando și un curs de bucătărie la chef Popescu.

„Acest mini sezon are și un premiu, iar câștigătorul Chefi la cuțite Kids va merge cu familia la Retroscena, în Italia! Stați că nu am terminat! Apoi se va merge la restaurantul lui chef Orlando Zaharia unde o să fiți răsfățați cu toate bunătățile.

Iar mai apoi veți merge și la chef Alexandru Sautner, la restaurantul lui. Chef ne-a promis o cină ca în filme. De altfel, câștigătorul va avea un curs cu chef Ștefan Popescu la Academia unde chef predă cursuri pentru copii”, a spus Irina Fodor despre premiul sezonului.

Așadar, Irina Iancu, mai are o singură dilemă: cum se îmbracă la restaurante? Cu siguranță va găsi ceva fin, elegant și frumos de purtat în zilele în care va trăi experiențe de neuitat!