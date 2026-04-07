Chefi la cuțite, 7 aprilie 2026. Elis Armeanca a gătit alături de copiii săi. Cum arată și cu ce se ocupă Antonia și Ranny

În ediția de Chefi la cuțite de pe 7 aprilie 2026 a fost prezent cântărețul de muzică de petrecere Elis Armeanca. Artistul a venit alături de bogăția cea mai mare: cei doi copii care îl fac tare mândru.

Elis Armeanca și copiii săi au venit să le arate chefilor ce pot ei să gătească. Cântărețul a călcat pe urmele tatălui său, Dan Armeanca, pe care l-a descris ca fiind promotorul manelelor. Elis este fericit că tradiția se păstrează, iar fiul său este la a treia generație de cântăreți. De 4 ani, Ranny Armeanca, care are 19 ani, își însoțește tatăl la evenimente și cântă alături de el. Antonia Armeanca are 13 ani, este elevă și practică dansuri moderne, în special afro dance amapiano.

La Chefi la cuțite, familia Armeanca a gătit paste cu creveți și puțin mai mult usturoi, așa cum au remarcat jurații în farfurie.

Elis Armeanca a gătit alături de copiii săi la Chefi la cuțite.

„Doar eu gătesc acasă și mami. Ei vor fi asistenții mei. Tati îmi este și suport emoțional, tati îmi este și supererou, tati îmi este și bucătar”, a spus Antonia Armeanca înainte de a servi farfuria de paste.

Când au văzut că autorii pastelor au fost tatăl și copiii Armeanca, chefii au fost curioși să afle mai multe despre povestea familiei.

„Nu e ușor să fii fiul lui Dan Armeanca. Tata a fost promotorul acestui gen de manele și trebuie să fii acolo cât de cât. Dar îmi fac treaba bine, zic eu. De 4 ani de zile Ranny a început să cânte cu mine la evenimente. E un sentiment foarte plăcut. Cred că asta simțea și tata când mă lua el la cântări. Eu la 20 de ani am început să cânt. Am jucat fotbal mult timp, dar am ieșit manelist. Am avut momente când am avut probleme cu banii, cum a fost atunci în pandemie”, a povestit Elis Armeanca în fața chefilor.

Elis Armeanca și copiii săi au primit cuțitul de argint al prieteniei. Dar pentru că chefii nu știau cine se află în spatele ușilor, au jurizat preparatul. Sub cloșurile chefilor Orlando, Sautner și Popescu se aflau cuțite, deci preparatul ar fi fost demn să ajungă în etapa următoare a competiției.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.