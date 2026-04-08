Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Orlando Zaharia. Ei poartă tunica gri în sezonul 17

Echipa lui chef Orlando Zaharia din sezonul 17 Chefi la cuțite poartă tunica de culoare gri și este formată din 4 membri. Iată cine sunt concurenții din echipa lui chef Orlando! 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 23:59 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 23:51

Echipa lui chef Orlando Zaharia este cea mai puțin numeroasă, însă juratul de la Chefi la cuțite este sigur că a făcut alegerile potrivite pentru a câștiga cât mai multe battle-uri. „O echipă mică, dar puternică”, a spus Pita Said, una dintre membrele echipei gri.

În bootcamp, chef Orlando Zaharia și-a ales și cuțitul de aur: pe Cosmin Petrică Drelciuc.

Cosmin Petrică Drelciuc, Pita Said, Sabina Șopterean și Vladimir Andrei Popa formează echipa gri în sezonul 17 Chefi la cuțite!

Fiecare chef are numărul de concurenți din echipă în funcție de punctajul obținut de ei la amulete. Pentru că chef Orlando a avut cel mai mic punctaj, a primit cel mai mic număr de concurenți.

Cosmin Petrică Drelciuc este cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia în sezonul 17 Chefi la cuțite. Petrică este un bucătar cu o experiență de 10 ani, construită în restaurante importante din Italia. Cosmin Petrică Drelciuc are 29 de ani și de 25 de ani trăiește la Torino. S-a născut la Iași, dar părinții lui au decis să plece în Italia, la lucru. În Italia, Cosmin Petrică Drelciuc a studiat gastronomie și a gătit în restaurante cu stele Michelin.

Pita Said, are 27 de ani, este blogger vine din Indonezia și momentan locuiește în Bucuresti. În auduții, Pita a pregătit o rețetă tradițională din țara ei de origine: pepes

Sabina Șopterean are 34 de ani, este din Târgu Mureș, este cofetar și antreprenor și a pregătit pentru juriu un coconut tropical mousse fresh și savuros. Sabina este sora lui Mr. Cheesecake din sezonul 13 Chefi la cuțite, iar fratele ei a venit să o susțină în etapa degustărilor din sezonul 17.

Vladimir Andrei Popa are 38 de ani și este din București. Este food consultant/private chef. Visul lui este să gătească pentru mulți preoți, astfel să lege credința de bucătărie.

Citește și: Chefi la cuțite, 7 aprilie 2026. Laleh Mohmedi, personaje animate în farfurie. Cum arată creațiile apreciate de Jamie Oliver

Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Ștefan Popescu. Ei poartă tunica bej în sezon...
AS.ro Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Observatornews.ro Cum va fi vremea de Paşte. După ninsori şi viscol, vom avea 20 de grade la umbră Cum va fi vremea de Paşte. După ninsori şi viscol, vom avea 20 de grade la umbră
Antena 3 Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă

Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară, urmează bootcamp-ul sezonului 17
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Echipa Super Neatza cu Răzvan și Dani aduce ediții speciale de sărbătoare în Vinerea Mare, dar şi în prima şi a doua zi de Paşte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta: „M-au dat afară din birou”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
Cărțile de tarot îți spun ce se întâmplă în viața ta astăzi, 8 aprilie. Sfaturi pentru toate zodiile
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
În timp ce Artemis 2 făcea istorie, Rusia a anunțat că revendică ”teritorii suverane” pe Lună
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Schimbări majore în procesele de malpraxis: medicii specialiști devin obligatorii în expertizele medico-legale
Documentarul CERNOBÎL: DINCOLO DE TĂCERE face lumină asupra celei mai devastatoare catastrofe nucleare din istoria omenirii
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Când începe bebelușul să se târască?
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Colomba di Pasqua. Rețetă tradițională de cozonac italian
