Chefi la cuțite, 8 aprilie 2026. Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Orlando Zaharia. Ei poartă tunica gri în sezonul 17

Echipa lui chef Orlando Zaharia din sezonul 17 Chefi la cuțite poartă tunica de culoare gri și este formată din 4 membri. Iată cine sunt concurenții din echipa lui chef Orlando!

Echipa lui chef Orlando Zaharia este cea mai puțin numeroasă, însă juratul de la Chefi la cuțite este sigur că a făcut alegerile potrivite pentru a câștiga cât mai multe battle-uri. „O echipă mică, dar puternică”, a spus Pita Said, una dintre membrele echipei gri.

În bootcamp, chef Orlando Zaharia și-a ales și cuțitul de aur: pe Cosmin Petrică Drelciuc.

Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Orlando Zaharia în sezonul 17 Chefi la cuțite

Cosmin Petrică Drelciuc, Pita Said, Sabina Șopterean și Vladimir Andrei Popa formează echipa gri în sezonul 17 Chefi la cuțite!

Fiecare chef are numărul de concurenți din echipă în funcție de punctajul obținut de ei la amulete. Pentru că chef Orlando a avut cel mai mic punctaj, a primit cel mai mic număr de concurenți.

Cosmin Petrică Drelciuc - cuțit de aur

Cosmin Petrică Drelciuc este cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia în sezonul 17 Chefi la cuțite. Petrică este un bucătar cu o experiență de 10 ani, construită în restaurante importante din Italia. Cosmin Petrică Drelciuc are 29 de ani și de 25 de ani trăiește la Torino. S-a născut la Iași, dar părinții lui au decis să plece în Italia, la lucru. În Italia, Cosmin Petrică Drelciuc a studiat gastronomie și a gătit în restaurante cu stele Michelin.

Pita Said

Pita Said, are 27 de ani, este blogger vine din Indonezia și momentan locuiește în Bucuresti. În auduții, Pita a pregătit o rețetă tradițională din țara ei de origine: pepes

Sabina Șopterean

Sabina Șopterean are 34 de ani, este din Târgu Mureș, este cofetar și antreprenor și a pregătit pentru juriu un coconut tropical mousse fresh și savuros. Sabina este sora lui Mr. Cheesecake din sezonul 13 Chefi la cuțite, iar fratele ei a venit să o susțină în etapa degustărilor din sezonul 17.

Vladimir Andrei Popa

Vladimir Andrei Popa are 38 de ani și este din București. Este food consultant/private chef. Visul lui este să gătească pentru mulți preoți, astfel să lege credința de bucătărie.

