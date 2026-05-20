Descoperirea de 80 de miliarde de dolari. Ce s-ar ascunde în adâncul pământului din China

Descoperirea de 80 de miliarde de dolari ar putea schimba o industrie importantă la nivel global, după ce a fost identificată în China.

În China, au fost identificate 2 zăcăminte de aur enorme, ce ar avea, împreună, un volum de peste 2.200 de tone din metalul prețios.

Acestea sunt cele mai mari zăcăminte de aur descoperite până acum în această țară, scrie Science Alert.

Zăcămintele se află în Wangu, în provincia Hunan, respectiv în Dadonggou, provincia Liaoning.

Experții estimează că aurul din aceste 2 zăcăminte ar avea o valoare de peste 80 de miliarde de dolari.

Zăcământul Wangu a fost descris de media locale drept o descoperire „supergigantă”, cu potențialul de a extinde dramatic resursele de aur ale Chinei.

„Multe dintre carotele forate prezentau aur vizibil,” a declarat geologul Chen Rulin.

Raportul afirma că zăcământul conținea 300 de tone de rezerve de aur, adică aur evaluat și cuantificat oficial, până la o adâncime de 2.000 de metri, cu o estimare de peste 1.000 de tone până la 3.000 de metri adâncime.

Zăcământul Dadonggou ar putea fi chiar mai impresionant. Potrivit Biroului de Informații al Consiliului de Stat al Chinei, informări guvernamentale ulterioare au sugerat o resursă potențială de aproape 1.500 de tone, mai mare decât cele peste 1.000 de tone estimate într-un raport publicat anterior.

Descoperirea a fost făcută de Brigada Geologică a Cincea din Liaoning, care a studiat regiunea și a constatat că urmele de aur considerate neprofitabile economic în anii 1980 aparțin, de fapt, unei singure centuri minerale continue, de aproximativ 3.000 de metri lungime și 1.500 de metri lățime.

Potrivit lucrării, fiecare foraj realizat de cercetători a conținut aur. Concentrația e relativ scăzută, între 0.3 și 1 părți per milion. Ceea ce înseamnă că există puțin aur per tonă de material, însă cercetătorii spun că acesta poate fi extras cu ușurință, cu o rată de recuperare estimată între 65 și 91%.

Zăcământul Dadonggou e neobișnuit

Zăcământ Dadonggou e situat lângă Falia Tan-Lu, o importantă zonă tectonică de ruptură cu fracturi orizontale majore, de-a lungul căreia minerale precum aurul și pirita s-au depus în timp.

Caracteristicile sale diferă de tot ce se cunoștea în acea regiune. Ceea ce sugerează că e posibil ca zăcăminte similare să fi fost ignorate doar pentru că geologia lor nu corespundea aspectului tipic al unui mare depozit de aur.

Zăcământul Dadonggou conține cantități foarte mari de aur, dar adevărata sa valoare ar putea consta în faptul că servește drept indiciu pentru identificarea altor depozite similare, dacă nivelul concentrației se confirmă și extracția se dovedește la fel de eficientă precum sugerează investigațiile inițiale.

Aurul, în ciuda numeroaselor sale utilizări valoroase, nu e foarte abundent în straturile superioare ale Pământului. Pentru fiecare tonă de material din scoarța terestră există doar aproximativ 0.004 grame de aur. Totuși, există regiuni care conțin concentrații excepțional de bogate.

În 2021, cercetători din Canada au propus ideea că depozitele bogate de aur ar putea fi mai comune decât se credea și că s-ar fi putut forma în mai multe contexte geologice decât estimările anterioare permiteau.

Oamenii prețuiesc aurul de mii de ani, folosindu-l pentru unelte speciale, artă, bijuterii și ritualuri funerare. Totuși, acest metal prețios continuă să surprindă prin noi descoperiri.

În 2024, cercetători din Suedia au creat „goldene”, o formă bidimensională de aur cu grosimea de un singur atom, având proprietăți care nu apar în forma obișnuită a metalului.

Tot în 2024, experții australieni au propus că cutremurele ar putea contribui la formarea pepitelor mari de aur în adâncurile Pământului.