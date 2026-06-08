Chefi la cuțite, 8 iunie 2026. Ce echipă de copii a câștigat ultimul battle de la Viitorul are gust. Ei sunt primii semifinaliști

Pe 8 iunie 2026 a avut loc ultimul battle de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Copiii au așteptat cu sufletul la gură să vadă ce echipă a câștigat și merge direct în semifinală, fără emoțiile probei individuale.

Adolescenții și copiii dansatori care au degustat preparatele copiilor talentați de la Chefi la cuțite au fost impresionați de ce au primit în farfurii. „Mă simt ca la restaurant! Am fost foarte surprinsă de copii. Eu ard floricelele la 17 ani!”, a spus una dintre tinerele dansatoare care au degustat preparatele.

„Nu mă așteptam să gătească niște copii. A fost totul foarte bun!”, a spus o altă fetiță care a jurizat.

Banda a adus mult suspans în rândul copiilor, iar ultima farfurie a fost cea decisivă. În momentul în care s-a aflat echipa câștigătoare scorul era de 2 farfurii roz, 2 verzi, 3 galbene și 3 albastre. Ultima farfurie a fost albastră ceea ce a însemnat încă o victorie pentru echipa lui chef Ștefan Popescu. Din cele 3 confruntări, echipa albastră a obținut un egal și 2 victorii.

Echipa albastră merge direct în semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Așadar, primii semifinaliști sunt: Roberta, Tudor și Nixo de la echipa albastră.

Ediția de pe 8 iunie 2026, ultimul battle din sezonul Chefi la cuțite - VIitorul are gust, a început cu un joc care de multe ori i-a pus în încurcătură pe concurenții din sezonale cu adulți. „Avem o nouă super confruntare pentru că ne aflăm înaintea semifinalei. Am pregătit o contemporaneitate clasică. Adică o probă care poate aduce la masă contemporaneitatea, dar este o probă clasică de care sunteți ușor îngroziți de fiecare dată, dar nu puteam să nu o aducem la ediția cu copiii. De data asta felul cum se stabilește tema este fuzionat cu un fel de joc. Tot conceptul este în direcția jucăușă ”, le-a spus Irina Fodor micilor chefi la începutul serii.

„Din momentul acesta nimeni nu mai are voie să vorbească! Liniște totală! Și dacă se aude sunet în lavalieră, se taie farfurii. Chefii și sous chefii trebuie să meargă la bancurile din spate, să nu fure sistemul. Tema din această seară presupune că veți găti cu ingredientele alese de voi. Copiii se duc pe rând, unul câte unul în cămară, aleg un ingredient care va trebui să se afle obligatoriu în unul dintre dish-urile lor (2 la alegere) și acel ingredient va fi interzis celorlalte echipe!”, a anunțat Irina Fodor la începutul ediției de pe 8 iunie 2026 de Chefi la cuțite - Viitorul are gust.

Copiii s-au descurcat foarte bine și au ales ingrediente valoroase.

Echipa roz a avut: miere, ulei, cartof, wassabi, echipa galbenă a ales: ouă, ciocolată, piper și mix de alune, echipa albastră a avut: zahăr, făină, unt și ou de prepeliță, echipa verde a avut lapte, salată, vită și sare.