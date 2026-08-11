Căpitanii Sonny și Rikito caută revanșa, diseară, de la 20:30. Cea de-a patra săptămână a show-ului verii, Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, a început aseară sub semnul premierelor – patru concurenți au ajuns pentru prima dată pe mâna lui Nea Mărin și au realizat că nu e deloc ușor să faci față tuturor provocărilor pregătite de aceasta!

După o seară plină de provocări și râsete, echipa roșie a obținut victoria, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere! | antena 1

La Antena 1 și pe AntenaPLAY, cei de acasă s-au bucurat de prezența unora dintre cei mai iubiți concurenți din sezonul trecut Asia Express, iar starea de bine revine diseară, de la ora 20:30, cu noi probe de neratat!

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au făcut, încă o dată, pereche și au demonstrat că sunt la fel de spumoși și când sunt în țară, nu doar prin alte continente. Cei doi s-au alăturat căpitanilor Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu, iar împreună au reușit să obțină o victorie care le-a adus multă bucurie, în Grădina Zoologică din Brașov. Recompensa a venit rapid, oferindu-le șansa de a vedea unele lucruri de neuitat în locația în care tocmai se întrecuseră cu adversarii.

Prima ediție din această săptămână a adus starea de bine celor de acasă, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 23:28, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 3.9 puncte de rating şi 20.2% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 2.9 puncte de rating şi 14.9% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 3.6 puncte de rating și 13.9% cotă de piață, în timp ce postul secund, PRO TV, avea 3.3 puncte de rating și 12.7% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:31, aproape 800.000 de mii de telespectatori se bucurau de emisiune.

În plus, ieri, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregului interval de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 3.3 puncte de rating și 19.1% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Articolul continuă după reclamă

Ziua de ieri devine amintire, iar cea de astăzi, prioritate! Iar Raluca va decide că vrea să o primească cu o ținută modernă: ”Astăzi sunt Balerina Capucina. Mă plăceam în mod deosebit”. Dacă a doua zi de competiție îi va și permite să rămână așa, vom descoperi diseară.

Atunci când echipele ajung la Muzeul Satului din Bran, pentru a duce la capăt mai multe activități, Serghei va fi extrem de motivat: ”Riky, Sonny, îi facem praf astăzi pe ăștia”. Vor putea fi ei să fie primii care îndeplinesc misiunile și găsesc monstrul în Castelul Groazei, pentru a-l aduce la Nea Mărin?

Nu ratați noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!