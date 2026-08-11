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După o seară plină de provocări și râsete, echipa roșie a obținut victoria, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere!

Căpitanii Sonny și Rikito caută revanșa, diseară, de la 20:30. Cea de-a patra săptămână a show-ului verii, Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, a început aseară sub semnul premierelor – patru concurenți au ajuns pentru prima dată pe mâna lui Nea Mărin și au realizat că nu e deloc ușor să faci față tuturor provocărilor pregătite de aceasta!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 11:59 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 12:00
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După o seară plină de provocări și râsete, echipa roșie a obținut victoria, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere! | antena 1
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La Antena 1 și pe AntenaPLAY, cei de acasă s-au bucurat de prezența unora dintre cei mai iubiți concurenți din sezonul trecut Asia Express, iar starea de bine revine diseară, de la ora 20:30, cu noi probe de neratat!

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au făcut, încă o dată, pereche și au demonstrat că sunt la fel de spumoși și când sunt în țară, nu doar prin alte continente. Cei doi s-au alăturat căpitanilor Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu, iar împreună au reușit să obțină o victorie care le-a adus multă bucurie, în Grădina Zoologică din Brașov. Recompensa a venit rapid, oferindu-le șansa de a vedea unele lucruri de neuitat în locația în care tocmai se întrecuseră cu adversarii.

Prima ediție din această săptămână a adus starea de bine celor de acasă, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 23:28, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 3.9 puncte de rating şi 20.2% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 2.9 puncte de rating şi 14.9% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 3.6 puncte de rating și 13.9% cotă de piață, în timp ce postul secund, PRO TV, avea 3.3 puncte de rating și 12.7% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:31, aproape 800.000 de mii de telespectatori se bucurau de emisiune.

În plus, ieri, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregului interval de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 3.3 puncte de rating și 19.1% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Ziua de ieri devine amintire, iar cea de astăzi, prioritate! Iar Raluca va decide că vrea să o primească cu o ținută modernă: ”Astăzi sunt Balerina Capucina. Mă plăceam în mod deosebit”. Dacă a doua zi de competiție îi va și permite să rămână așa, vom descoperi diseară.

Atunci când echipele ajung la Muzeul Satului din Bran, pentru a duce la capăt mai multe activități, Serghei va fi extrem de motivat: ”Riky, Sonny, îi facem praf astăzi pe ăștia”. Vor putea fi ei să fie primii care îndeplinesc misiunile și găsesc monstrul în Castelul Groazei, pentru a-l aduce la Nea Mărin?

Nu ratați noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

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