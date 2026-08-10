O mai ții minte pe Aysha din „Iubire și Onoare”? Ce mai face și cum arată azi Aylin Cadîr, celebra actrița care a interpretat-o

În urmă cu 16 ani, telenovela „Iubire și Onoare” intra în casele românilor, captivând milioane de telespectatori și devenind una dintre cele mai de succes producții TV de la noi. Printre personajele memorabile s-a numărat și Aysha, cea de-a patra soție a Emirului Hussein, jucată de actrița și cântăreața Aylin Cadîr.
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Cum arată și cu ce se ocupă acum Aylin Cadîr, actrița care a interpretat-o pe Aysha în telenovela „Iubire și Onoare”
În vârstă de 40 de ani, Aylin Cadîr continuă să arate spectaculos, păstrându-și farmecul aparte.
Pe lângă talentul actoricesc, frumusețea sa exotică și privirea expresivă au transformat-o rapid într-un personaj popular. Rolul Aysha, cea de-a patra soție a Emirului Hussein, a fost unul extrem de apreciat la vremea respectivă.
Cu toate că acum nu mai este o prezență zilnică pe micile ecrane, actrița este într-o formă fizică de invidiat. Aylin traversează una dintre cele mai bune perioade din punct de vedere al carierei artistice și muzicale, potrivit Revista Viva.
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Muzica a rămas marea sa pasiune. În prezent, Aylin Cadîr face parte din proiectul muzical „Lăutăresele Șaraimanic”, o inițiativă culturală care aduce pe aceeași scenă moșteniri folclorice românești, rome și turcești, notează sursa citată mai sus.
În iulie 2026, artista a urcat pe scena festivalului internațional WOMAD (World of Music, Arts and Dance) din Marea Britanie, fondat în 1980 de legendarul muzician Peter Gabriel.
Alături de alte interprete, precum Bianca Mihai și un ansamblu multicultural alcătuit din muzicieni de etnii diferite, Aylin Cadîr a reprezentat România la unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din lume, potrivit Revista Viva.
Aylin Cadîr a debutat la vârsta de 16 ani
În anul 2002, pe când avea doar 16 ani, Aylin Cadîr se lansa în industria muzicală, alături de trupa de fete Pops. Câțiva ani mai târziu, în 2007, a urmat rolul din serialul „Cu un pas înainte”, iar succesul deplin în televiziune a venit în 2010 cu telenovela „Iubire și Onoare”.
După perioada telenovelelor, artista s-a dedicat teatrului și proiectelor de jazz. A înființat formația „Aylin & The Lucky Charms”, unde combină note de jazz cu muzică pop și piese tradiționale turcești.
Unul dintre proiectele sale de suflet a fost spectacolul de muzică și concept „Odaliscă”, o adâncă reverență adusă propriilor rădăcini culturale, mai transmite sursa citată mai sus.
Cu cine este căsătorită Aylin Cadîr
Aylin Cadîr este la fel de împlinită și pe plan personal. De 20 de ani, actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, avocatul Traian Paicu, potrivit Revista Viva.
Povestea lor a început chiar în timpul unui concert al trupei Pops, când bărbatul a invitat formația să cânte la ziua mamei sale.
Ei au împreună doi băieți, pe Pavel și Amza, iar nunta au făcut-o în urmă cu mai mulți ani. Evenimentul spectaculos s-a desfășurat pe parcursul a trei zile și a îmbinat ambele lor culturi și credințe – tradițiile musulmane și cele ortodoxe, mai notează sursa citată mai sus.Ce se întâmplă cu vila din 2 Mai a lui Alexandru Arșinel, la patru ani de la decesul marelui actor. Detaliul observat de... Ți-o mai amintești pe Scarlet Ortiz? Cum arată vedeta de telenovele în prezent...