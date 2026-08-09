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Ce se întâmplă cu vila din 2 Mai a lui Alexandru Arșinel, la patru ani de la decesul marelui actor. Detaliul observat de mulți

Descoperă ce se întâmplă cu vila lui Alexandru Arșinel, la patru ani de la decesul marelui actor. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 August 2026, 14:48 | Actualizat Duminica, 09 August 2026, 21:03
Descoperă ce s-a aflat despre vila lui Alexandru Arșinel din 2 Mai | hepta
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Alexandru Arșinel avea o vilă în satul 2 Mai din comuna Limanu (județul Constanța) pe care regretatul artist a îndrăgit-o extrem de mult. Descoperă ce se întâmplă acum cu respectiva vilă, dar și ce detalii au ieșit la iveală.

Ce se întâmplă cu vila din 2 Mai a lui Alexandru Arșinel, la patru ani de la decesul marelui actor

Este cunoscut faptul că Alexandru Arșinel a deținut o vilă în satul 2 Mai din comuna Limanu. Locuința respectivă de vacanță, aflată foarte aproape de malul mării, i-a fost extrem de dragă regretatului actor. Deși inițial era utilizată pentru vacanțele familiei, ulterior, începând cu anul 2018, odată cu agravarea problemelor de sănătate ale marelui actor, s-a decis ca vila să fie închiriată în scop turistic.

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Vila se află pe strada Mihail Kogălniceanu, are o suprafață de 160 de metri pătrați și se află la 6 minute de mers pe jos de plaja de nudiști din 2 Mai. Locuința are o grădină frumos amenajată, o terasă și facilități de grătar. Construită în anul 2012, vila regretatului Alexandru Arșinel are trei dormitoare și numeroase facilități.

Din păcate, începând cu anul 2018, problemele de sănătate ale lui Alexandru Arșinel s-au agravat și, împreună cu familia, acesta a decis ca locuința să fie dată spre închiriere turiștilor care doresc să se bucure de o vacanță la mare.

Acum, la patru ani de la decesul marelui actor, turiștii din zonă au putut observa un detaliu neașteptat, chiar la intrare. Este vorba despre o tarabă cu roșii. În plus, în curtea vilei există numeroase lădițe. Potrivit unor localnici, cei doi fii ai actorului, Bogdan și Cristian, se ocupă de casă și ajung des la proprietate, relatează Unica. Ultimele recenzii de la turiști sunt din anul 2025 și, la momentul redactării articolului, vila Andrei nu mai apărea pe site-urile dedicate turiștilor.

Alexandru Arșinel s-a stins din viață pe data de 29 septembrie 2022, la vârsta de 83 de ani. Acesta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate de natură cardiacă și renală, pentru acestea din urmă ajungând chiar la transplant de rinichi. În plus, acesta mai suferea și de diabet zaharat.

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