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Ea a bătut recordul pentru cel mai lung păr din lume! Imaginile cu podoaba sa capilară fac înconjurul internetului

Renu Dhariyal este din India și a stabilit un nou record mondial pentru cel mai lung păr la categoria feminină.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 09:52 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 10:39
Ea a bătut recordul pentru cel mai lung păr din lume! Imaginile cu podoaba ei capilară fac înconjurul internetului | Captură Facebook
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Podoaba sa capilară are o lungime de 2,71 metri, iar recordul a fost omologat în aprilie, în Haldwani, Uttarakhand. Renu Dhariyal a detronat-o pe Aliia Nasyrova din Ucraina, al cărei păr măsura 2,57 metri, potrivit guinnessworldrecords.com.

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Renu Dhariyal nu s-a mai tuns din anul 2015: „În cultura indiană, părul lung este considerat un simbol al frumuseții”

Renu Dhariyal nu s-a mai tuns din anul 2015 și spune că tradiția indiană, în care părul lung este asociat cu frumusețea și identitatea culturală, a inspirat-o să îl lase să crească atât de mult.

„În cultura indiană, părul lung este considerat un simbol al frumuseții și al tradiției, iar acest lucru m-a ambiționat să îl las să crească atât de mult”, a explicat ea pentru sursa citată mai sus.

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Părul lui Renu nu doar că este extrem de lung, ci este și foarte des și strălucitor. Femeia spune, însă, că îngrijirea unei podoabe capilare atât de spectaculoase nu este deloc ușoară.

Ea petrece ore întregi spălându-și și descurcându-și părul, fiind nevoie de multă răbdare pentru a-l menține sănătos. Atunci când nu vrea să îl lase să atingă podeaua, îl împletește într-o coadă.

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Care e secretul său pentru un păr atât de lung

Renu Dhariyal, care e și creatoare de conținut pe Youtube, a împărtășit și cu alte femei secretul său pentru un păr lung și sănătos.

Ea susține că nu a apelat la tratamente costisitoare sau produse minune, ci s-a bazat pe consecvență, răbdare și o rutină de îngrijire naturală.

„Secretul meu este unul complet natural. Evit produsele chimice și le împărtășesc și altora rețetele pentru uleiuri și șampoane de păr făcute în casă, fără substanțe chimice, pe canalul meu de YouTube”, a spus Renu Dhariyal, potrivit guinnessworldrecords.com.

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Acum, că deține recordul mondial, speră să devină cunoscută în țara ei și să aducă comunitatea sa locală în atenția întregii lumi. Podoaba ei capilară îi aduce deja extrem de multă atenție.

„Cu un păr atât de lung, de fiecare dată când ies din casă sau apar pe rețelele de socializare, oamenii sunt surprinși, iar eu primesc multă apreciere și atenție”, a mai spus femeia, adăugând: „Vreau să transmit lumii că, prin determinare, consecvență și apropierea de frumusețea naturală și de propria cultură, poți atinge orice obiectiv important”.

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