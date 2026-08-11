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Locul din România de unde eclipsa de Soare din 12 august se va vedea cel mai spectaculos. Puțini știu acest detaliu

Eclipsa de Soare din 12 august 2026 va fi vizibilă parțial din România. Află unde se vede cel mai bine, la ce oră are loc și cum poate fi observată în siguranță.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 13:29 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 13:31
Locul din România de unde eclipsa de Soare din 12 august se va vedea cel mai spectaculos. Puțini știu acest detaliu | Shutterstock
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Pe 12 august 2026, cerul va oferi un spectacol rar pentru pasionații de astronomie. O eclipsă totală de Soare va avea loc în această zi, însă în România fenomenul va putea fi observat doar parțial. Cele mai bune condiții de vizibilitate vor fi în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în sud și est acoperirea Soarelui va fi mult mai redusă.

Locul din România de unde eclipsa de Soare din 12 august se va vedea cel mai spectaculos

În România, eclipsa parțială va începe în jurul orei 20:18, iar fenomenul se va încheia în jurul orei 20:52, în funcție de localitatea din care este observat. Eclipsa se produce foarte aproape de apus, ceea ce îi poate oferi un aspect spectaculos, dacă orizontul este liber și condițiile meteorologice permit observarea Soarelui.

Beba Veche, județul Timiș, este una dintre cele mai favorabile locații din România. Aici eclipsa începe la aproximativ 20:24, atinge maximul la 20:49 și se încheie la 20:52, durata fenomenului fiind de aproximativ 28 de minute.

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Și în Oradea fenomenul va fi vizibil într-o proporție importantă. Aici, acoperirea maximă va ajunge la aproximativ 33,3%, iar momentul maxim este estimat în jurul orei 20:45. În Timișoara, acoperirea va fi de aproximativ 28,5%, în timp ce la Cluj-Napoca va ajunge la aproape 19,5%.

Eclipsa va putea fi observată, în diferite proporții, și din alte localități din vestul și nord-vestul țării, printre care Carei, Salonta, Marghita și Satu Mare. Pe măsură ce ne îndreptăm spre sudul și estul României, fenomenul devine mult mai discret. De exemplu, la Brașov acoperirea maximă va fi de aproximativ 2,8%, iar la Craiova de circa 4,5%.

Cum poate fi urmărită eclipsa în siguranță

Specialiștii avertizează că Soarele nu trebuie privit direct, nici măcar pentru câteva secunde. Observarea unei eclipse fără protecție adecvată poate provoca leziuni grave ale ochilor.

Pentru urmărirea fenomenului trebuie folosiți ochelari speciali pentru eclipse, certificați pentru observarea Soarelui, sau filtre solare special concepute pentru instrumente optice. Ochelarii de soare obișnuiți, indiferent cât de închiși sunt la culoare, nu oferă protecția necesară.

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Fenomenul astronomic din 12 august 2026 este cu atât mai interesant cu cât coincide cu perioada de maxim a Perseidelor, una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului. Astfel, pasionații de astronomie vor avea parte de un adevărat spectacol pe cer în această perioadă.

Pentru cei care vor rata eclipsa din august, următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România va avea loc pe 2 august 2027.

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