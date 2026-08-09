Valerie Lungu a făcut turul casei sale, după trei ani de când a cumpărat terenul și doi ani de când s-a apucat de construcții.

Cum arată casa în care locuiesc Valerie Lungu și Alex Gâlcă de la Asia Express - Drumul Mătăsii. Imagini superbe din locuința lor | Antena 1/Captură Instagram

Valerie Lungu și logodnicul ei, Alex Gâlcă, locuiesc într-o vilă superbă. Construcția casei a fost o adevărată provocare pentru influenceriță, asta pentru că a decis să o ridice de la zero, după propriile sale dorințe, potrivit Spynews.

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Cum arată casa în care locuiesc Valerie Lungu și Alex Gâlcă de la Asia Express - Drumul Mătăsii

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Toate sacrificiile au meritat, pentru că rezultatul este fabulos! Valerie Lungu a făcut pentru prima dată turul casei sale.

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Concurenta de la Asia Express 2026 are un dormitor generos, iar printre piesele de mobilier se numără o măsuță de machiaj superbă. De asemenea, dispune și de un dressing încăpător, în care se află articolele ei și ale logodnicului său, potrivit Spynews.

Casa are un etaj și este amenajată într-un stil modern și rafinat, majoritatea obiectelor fiind în nuanțe de alb și crem. Camerele sunt mari și luminoase, iar curtea imensă îi oferă lui Valerie Lungu și logodnicului ei spațiul de care au nevoie pentru a-și întemeia o familie numeroasă.

Potrivit imaginilor făcute publice de Spynews, influencerița face curat în casă, în timp ce iubitul ei se ocupă de curte.

Terenul pe care a fost construită casa a fost cumpărat în anul 2023, iar în anul 2024 proiectul a început deja să prindă contur.

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Cine sunt Valerie Lungu și Alex Gâlcă de la Asia Express - Drumul Mătăsii

Frumoasa șatenă face echipă la Asia Express - Drumul Mătăsii chiar cu iubitul ei, Alex Gâlcă, cu care formează un cuplu de mai mulți ani. Se pare că relația lor a fost una cu suișuri și coborâșuri, iar plecarea lor în Asia Express reprezintă un nou test pentru ei.

Valerie și Alex, amândoi originari din Republica Moldova, s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani, atunci când au colaborat pentru un proiect pe partea de influencing. Alex nu a putut rezista frumuseții ei și a făcut primul pas. Chiar dacă la început influencerița nu a acceptat invitația lui Alex, ulterior cei doi au decis să formeze un cuplu.

Valerie și Alex s-au afișat pentru prima dată în calitate de cuplu în 2023, la un eveniment monden, deși erau deja împreună de mai mult timp. În 2024, cei doi îndrăgostiți au decis să rupă relația.

Se pare că iubirea dintre ei nu a putut să îi țină prea multă vreme separați, iar, în toamna anului 2024, Alex și Valerie s-au împăcat, începând să își construiască locuința mult visată. Acum, că relația lor a devenit și mai matură, Valerie și Alex s-au mutat împreună și au început deja să viseze la amenajarea camerei viitorilor copii.

„Am ales să mergem la Asia Express, pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, a declarat Valerie, despre experiența care îi așteaptă.

În urmă cu câteva luni, Valerie Lungu și Alex s-au logodit, însă planurile continuă pentru ei. Concurenții Asia Express au dezvăluit că și-au schimbat radical alimentația, pentru că își doresc să facă un copil.

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„Noi ținem o anumită dietă, pentru că ne pregătim de bebe și trebuie să mâncăm la o anumită oră. El merge și la sală, așa că încercăm să respectăm acest program. Nu este neapărat o dietă, ci un mod de a mânca sănătos. Noi vrem să avem un copil și să evităm anumite alimente. Eu sunt cea sensibilă, eu sunt problema din familie”, a declarat Valerie Lungu, potrivit Spynews.