Chefi la cuțite, 8 iunie 2026. Chef Sautner, prins încercând să „fure sistemul”. Ce gest a făcut și care a fost consecința

În ediția de pe 8 iunie 2026 chef Alexandru Sautner a fost prins cum a încercat „să fure sistemul”. Ghidușia a adus o consecință pentru echipa roz.

Ediția de pe 8 iunie 2026, ultimul battle din sezonul Chefi la cuțite - VIitorul are gust, a început cu un joc care de multe ori i-a pus în încurcătură pe concurenții din sezonale cu adulți. „Avem o nouă super confruntare pentru că ne aflăm înaintea semifinalei. Am pregătit o contemporaneitate clasică. Adică o probă care poate aduce la masă contemporaneitatea, dar este o probă clasică de care sunteți ușor îngroziți de fiecare dată, dar nu puteam să nu o aducem la ediția cu copiii. De data asta felul cum se stabilește tema este fuzionat cu un fel de joc. Tot conceptul este în direcția jucăușă ”, le-a spus Irina Fodor micilor chefi la începutul serii.

„Din momentul acesta nimeni nu mai are voie să vorbească! Liniște totală! Și dacă se aude sunet în lavalieră, se taie farfurii. Chefii și sous chefii trebuie să meargă la bancurile din spate, să nu fure sistemul. Tema din această seară presupune că veți găti cu ingredientele alese de voi. Copiii se duc pe rând, unul câte unul în cămară, aleg un ingredient care va trebui să se afle obligatoriu în unul dintre dish-urile lor (2 la alegere) și acel ingredient va fi interzis celorlalte echipe!”, a anunțat Irina Fodor la începutul ediției de pe 8 iunie 2026 de Chefi la cuțite - Viitorul are gust.

Chef Alexandru Sautner, prins în fapt! Cum a încercat să fure sistemul. „Toată sala era cu ochii pe tine și tu nu te-ai putut abține!”. Ce consecință a avut gestul liderului echipei roz

Micii bucătari de la Chefi la cuțite au primit o temă care de multe ori îi pune în încurcătură pe adulți. Fiecare copil a ales un ingredient din cămară care urma să fie integrat în preparatul echipei sale și interzis pentru celelalte echipe. Chefii au fost invitați la bancurile din spate, tocmai pentru a nu putea să le dea indicii micilor concurenți. Chef Sautner a găsit o cale prin care a încercat să „fure sistemul” și i-a făcut un semn lui Cristian, prin geamul de sticlă.

„În momentul în care am intrat în cămară, m-am uitat la condimente, poate mi se aprinde beculețul. Și îl văd pe chef Sautner că face așa! (n.r. semn să se ducă în partea opusă)”, a spus Cristian de la echipa roz.

„Toate ingredientele de care aveam nevoie erau în cealaltă parte”, a spus chef Sautner la testimoniale.

Irina Fodor a văzut imediat gestul lui chef Sautner: „Toată sala era cu ochii pe tine și tu nu te-ai putut abține”, i-a spus prezentatoarea liderului echipei roz, care a aflat că fentarea sistemului are și o consecință.

Așadar, Cristian a fost chemat din cămară, iar în locul lui a mers un concurent dintr-o echipă adversă. Caesar de la echipa verde a lui chef Orlando a pirimit misiunea de a alege un ingredient pentru echipa roz. Micuțul a ales un ingredient care să-i încurce pe colegii de la roz: wassabi.

„E bine, ne descurcăm cu wassabi. Voiam să fiu bun astăzi, dar trebuie să recunosc că mi-ați schimbat opinia. O să vă arăt eu vouă! Ați fost foarte răi cu mine!”, a spus chef Sautner.

„Copil,copil, dar mă surprinde. Trebuie să recunosc că a fost o mișcare bună!”, a mai spus chef Alexandru Sautner.