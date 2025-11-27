Antena Căutare
Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Chef Ștefan Popescu a dat cuțitul de aur, Chef Orlando a câștigat bomba

Seară intensă la Chefi la cuțite, cu o ediție care a fost lider de audiență: în ringul audițiilor, Chef Ștefan Popescu a găsit concurenta perfectă pentru a-i oferi cuțitul de aur care o propulsează direct în echipa lui, trecând peste bootcamp.

Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 12:30 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 12:32
Descoperă ce surprize aduce ediția de duminică, 30 noiembrie 2025

De partea cealaltă, pe terenul amuletelor, Chef Orlando Zaharia a obținut aseară o frumoasă victorie, adjudecându-și o valoroasă bombă cu mai multe amulete. Emisiunea a fost lider de audiență.

Emisiunea Chefi la cuțite a fost lider de audiență cu ediția din 26 noiembrie 2025. Ce surprize aduce ediția de duminică, 30 noiembrie 2025

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:30 – 23:29, cea de-a șaptea ediție a sezonului 16 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.4 puncte de rating și 20.2% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.2 puncte de rating și 19.1% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.6 puncte de rating și 16.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.9 puncte de rating și 11.4% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a înregistrat 5.4 puncte de rating cu 15.8% cotă de piață. Pe intersecția cu intervalul orar al emisiunii Trădătorii (21:31 – 23:17), show-ul culinar al Antena 1 a înregistrat 5.8 puncte de rating și 22% cotă de piață, în vreme ce ProTv a obținut 3.7 puncte de rating și 14.2% cotă de piață, ierarhia păstrându-se și la nivel urban și național. În minutul de aur 21:31, pste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Show-ul culinar de aseară i-a provocat pe Chefi la o întrecere aprigă pentru cea de-a doua bombă – de data aceasta tema fiind introducerea cafelei ca ingredient într-un preparat gastronomic. Invitata la degustare, Gina Bradea a decis ca bomba să meargă în portofoliul lui Chef Orlando Zaharia – atribuindu-i 4 puncte lui Chef Alexandru Sautner, 3 puncte lui Chef Richard Abou Zaki și 2 puncte lui Chef Ștefan Popescu.

Articolul continuă după reclamă

Chiar dacă nu a avut o seară bună la jocul de amuletă, Chef Ștefan a avut o întâlnire de succes în ringul audițiilor – acolo unde concurenta Tal Berkovich l-a convins să-i ofere cuțitul de aur. ”Lucrez în Los Angeles, dar tatăl meu este român. Este din Piatra Neamț – iar acum este prima dată când ajung în România. Bunica mea mi-a gătit toate preparatele românești. Așadar, am crecut cu borș, papanași și alte mâncăruri tradiționale”, a povestit Tal, care are în CV baletul clasic, modellingul, dar și actoria și mai ales eticheta de Chef holistic. Mai exact, Tal s-a specializat în preparate fără gluten, fără zahăr și diete pe bază de plante, dorindu-și să acumuleze aceste cunoștințe după ce a fost diagnosticată cu o boală autoimună și a urmat un anumit regim alimentar.

Chefi la cuțite continuă duminica aceasta cu emoții și adrenalină la maximum atât în arena amuletelor, cât și în platoul preselecțiilor.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

colaj foto cu stefan popescu si cutitul sau de aur si poza cu orlando zaharia la chefi la cutite
+4
Perioada 26 noiembrie 2025

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


