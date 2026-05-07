Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipa bej, condusă de Chef Ștefan, a câștigat ieri battle-ul

Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipa bej, condusă de Chef Ștefan, a câștigat ieri battle-ul

Ediție intensă Chefi la cuțite, ieri seară: două amulete au dat peste cap bucătăria emisiunii gastronomice încă dinainte de începerea sesiunii de gătit. Într-o bătălie culinară pentru care degustătorii au fost food influenceri, victoria i-a revenit taberei bej, conduse de Chef Ștefan.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 Mai 2026, 14:00 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 14:18
Galerie
Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipa bej, condusă de Chef Ștefan, a câștigat ieri battle-ul | antena 1
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Seara s-a încheiat cu cea de-a treia amuletă aruncată în joc, care a salvat un concurent de la eliminare, aducând valuri de bucurie. Chef Sautner a apăsat butonul roșu al amuletei cu lacrimi în ochi, pentru a-l păstra în concurs pe Florin Stamin.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:27 – 24:17, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.8 puncte de rating și 24.0% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.9 puncte de rating și 16.1% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.0 puncte de rating și 19.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.0 puncte de rating și 13.0% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.3 rating și 17.3% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.6 puncte de rating și 14.9% cotă de piață.

În minutul de aur 21:53, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite. Totodată, postul Antena 1 s-a impus ca lider de audiență la nivelul publicului comercial pe întreaga zi (02:00 – 26:00), întregistrând 2.2 puncte de rating și 21.4% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă, Pro TV, a obținut 1.9 puncte de rating și 18.7% cotă de piață. Antena 1 a ocupat primul loc în topul audiențelor la nivelul publicului comercial și în prime time (19:00 – 24:00), cu 5.0 puncte de rating și 21.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe următorul loc, Pro TV a înregistrat 4.4 puncte de rating și 19.0% cotă de piață.

Seara a debutat furtunos, cu schimbările aduse de amuleta lui Chef Sautner, care a chemat patru noi concurenți din audiții pentru a intra în concurs. Alegerile au fost strategic gândite, pentru a-și destabiliza adversarii și a-și întări propria echipă. Astfel, Norbert Sebastian Bartha, concurentul care a avut o discuție aprinsă cu Chef Orlando în audiții, a intrat chiar în echipa bej, în vreme ce Maria Vîlceanu, concurenta care s-a prezentat în fața juraților sezonul trecut cu o supă cremă de mici, a venit în tabăra bej a lui Chef Ștefan. Nu în ultimul rând, Liviu Micșa, care a participat la audițiile sezonului 15, a îmbrăcat tunica bordo. Cât privește alegerea pentru propria echipă, Chef Sautner l-a convocat pe Alex Dobre, cu o experiență vastă în bucătărie, în prezent consultant HoReCa.

Articolul continuă după reclamă

A doua amuletă a serii a venit ca o lovitură grea pentru Chef Sautner – Chef Popescu și-a folosit puterea de a face un schimb de concurenți, aducându-l în echipa lui pe Ștefan Turian, care a fost astfel nevoit să dea tunica verde pentru cea bej. În schimbul lui Ștefan, Chef Popescu a renunțat la Rareș Vintileanu, care a trecut astfel în tabăra verde. Mișcarea strategică s-a dovedit inspirată, tunicile bej obținând ieri seară o frumoasă victorie, la cea de-a 12-a bătălie culinară, care a avut ca temă farfurii cu desert și fel principal instagramabile.

concurenti chefi la cutite

Seara a culminat cu proba individuală încheiată cu doi concurenți aflați în ipostaza de eliminare: Liviu Micșa, care a ieșit ieri din concurs în aceeași zi în care a venit, dar și Florin Stamin, care a fost la un pas de părăsi echipa verde... Amuleta salvatoare folosită de Chef Sautner a adus multă emoție și bucurie în platoul Chefi la cuțite, într-unul dintre cele mai impresionante momente ale sezonului. Competiția continuă cu adrenalină la maximum și emoții la fel de puternice săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY.

Vita echipei bordo i-a lăsat pe chefi fără cuvinte. Vinurile Moșia de la Tohani au completat perfect preparatul rafinat...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: “Realitatea e asta” Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: &#8220;Realitatea e asta&#8221;
Observatornews.ro La 19 ani, Cristian a ales o moarte cruntă în Constanţa. Şi-a pus capul pe şine şi şi-a aşteptat sfârşitul La 19 ani, Cristian a ales o moarte cruntă în Constanţa. Şi-a pus capul pe şine şi şi-a aşteptat sfârşitul
Antena 3 Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love” Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Chefi la cuțite, 6 mai 2026. Eliminare dublă în show-ul culinar! Chef Alexandru Sautner a salvat un concurent: „Nu pot să te las!”
Chefi la cuțite, 6 mai 2026. Eliminare dublă în show-ul culinar! Chef Alexandru Sautner a salvat un concurent:...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Chefi la cuțite, 6 mai 2026. Farfuriile care au dezamăgit complet chefii. Ce au putut să găsească sub cloșuri: „E o glumă!”
Chefi la cuțite, 6 mai 2026. Farfuriile care au dezamăgit complet chefii. Ce au putut să găsească sub cloșuri:...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Dominic Fritz, dezvăluiri fără precedent! Ce a negociat președintele Nicușor Dan cu USR!
Dominic Fritz, dezvăluiri fără precedent! Ce a negociat președintele Nicușor Dan cu USR! BZI
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când am votat la parlamentare”
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când... Jurnalul
Oana Pellea sare în apărarea lui Ilie Bolojan: Cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România
Oana Pellea sare în apărarea lui Ilie Bolojan: Cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Concedieri masive pe şantierul naval Damen Mangalia. Peste 1.000 de angajaţi rămân fără loc de muncă
Concedieri masive pe şantierul naval Damen Mangalia. Peste 1.000 de angajaţi rămân fără loc de muncă Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x