Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipa bej, condusă de Chef Ștefan, a câștigat ieri battle-ul

Ediție intensă Chefi la cuțite, ieri seară: două amulete au dat peste cap bucătăria emisiunii gastronomice încă dinainte de începerea sesiunii de gătit. Într-o bătălie culinară pentru care degustătorii au fost food influenceri, victoria i-a revenit taberei bej, conduse de Chef Ștefan.

Seara s-a încheiat cu cea de-a treia amuletă aruncată în joc, care a salvat un concurent de la eliminare, aducând valuri de bucurie. Chef Sautner a apăsat butonul roșu al amuletei cu lacrimi în ochi, pentru a-l păstra în concurs pe Florin Stamin.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:27 – 24:17, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.8 puncte de rating și 24.0% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.9 puncte de rating și 16.1% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.0 puncte de rating și 19.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.0 puncte de rating și 13.0% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.3 rating și 17.3% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.6 puncte de rating și 14.9% cotă de piață.

În minutul de aur 21:53, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite. Totodată, postul Antena 1 s-a impus ca lider de audiență la nivelul publicului comercial pe întreaga zi (02:00 – 26:00), întregistrând 2.2 puncte de rating și 21.4% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă, Pro TV, a obținut 1.9 puncte de rating și 18.7% cotă de piață. Antena 1 a ocupat primul loc în topul audiențelor la nivelul publicului comercial și în prime time (19:00 – 24:00), cu 5.0 puncte de rating și 21.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe următorul loc, Pro TV a înregistrat 4.4 puncte de rating și 19.0% cotă de piață.

Seara a debutat furtunos, cu schimbările aduse de amuleta lui Chef Sautner, care a chemat patru noi concurenți din audiții pentru a intra în concurs. Alegerile au fost strategic gândite, pentru a-și destabiliza adversarii și a-și întări propria echipă. Astfel, Norbert Sebastian Bartha, concurentul care a avut o discuție aprinsă cu Chef Orlando în audiții, a intrat chiar în echipa bej, în vreme ce Maria Vîlceanu, concurenta care s-a prezentat în fața juraților sezonul trecut cu o supă cremă de mici, a venit în tabăra bej a lui Chef Ștefan. Nu în ultimul rând, Liviu Micșa, care a participat la audițiile sezonului 15, a îmbrăcat tunica bordo. Cât privește alegerea pentru propria echipă, Chef Sautner l-a convocat pe Alex Dobre, cu o experiență vastă în bucătărie, în prezent consultant HoReCa.

A doua amuletă a serii a venit ca o lovitură grea pentru Chef Sautner – Chef Popescu și-a folosit puterea de a face un schimb de concurenți, aducându-l în echipa lui pe Ștefan Turian, care a fost astfel nevoit să dea tunica verde pentru cea bej. În schimbul lui Ștefan, Chef Popescu a renunțat la Rareș Vintileanu, care a trecut astfel în tabăra verde. Mișcarea strategică s-a dovedit inspirată, tunicile bej obținând ieri seară o frumoasă victorie, la cea de-a 12-a bătălie culinară, care a avut ca temă farfurii cu desert și fel principal instagramabile.

Seara a culminat cu proba individuală încheiată cu doi concurenți aflați în ipostaza de eliminare: Liviu Micșa, care a ieșit ieri din concurs în aceeași zi în care a venit, dar și Florin Stamin, care a fost la un pas de părăsi echipa verde... Amuleta salvatoare folosită de Chef Sautner a adus multă emoție și bucurie în platoul Chefi la cuțite, într-unul dintre cele mai impresionante momente ale sezonului. Competiția continuă cu adrenalină la maximum și emoții la fel de puternice săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY.