Ștefan Turian a avut două mesaje de transmis după Finala Chefi la cuțite. Ce a spus finalistul lui chef Popescu

Ștefan Turian a transmis două mesaje după Finala Chefi la cuțite: Unul pentru chef-ul în echipa căruia și-a început parcursul în competiție, și unul pentru chef-ul care i-a fost alături și i-a ghidat pașii în drumul către Finală.

Ștefan Turian a avut două mesaje de transmis după Finala Chefi la cuțite | Antena 1

Ștefan Turian a fost finalistul lui chef Ștefan Popescu din sezonul 17 Chefi la cuțite. Finalistul cu tunica bej a transmis un mesaj pentru a-i mulțumi lui chef Popescu pentru sprijinul acordat:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mesajul transmis de Vladimir la scurt timp după Finala Chefi la cuțite. Ce a spus finalistul lui chef Orlando

Ștefan Turian a avut două mesaje de transmis după Finala Chefi la cuțite

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, Ștefan Turian a avut un mesaj și pentru fosta lui colegă din echipa verde, câștigătoarea Marina Luca, dar și pentru chef Sautner. Ștefan Turian și-a început parcursul în competiție sub îndrumarea lui chef Sautner, însă talentul lui l-a convins pe chef Popescu să-și folosească amuleta care i-a permis să înlocuiască un concurent. Așadar, Ștefan Turian a ajuns în finală purtând tunica bej, dar i-a transmis un mesaj de felicitări și lui chef Sautner

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chef Ștefan Popescu i-a spus lui Ștefan Turian că a fost foarte mândru de el pentru că a intrat în Finală.

„Când am ales să îl pun pe Ștefan Turian în echipa bej, am făcut-o pentru că am văzut în el ambiție și foarte mult potențial. În competiția asta, strategia contează, iar parcursul lui până aici demonstrează că uneori instinctul face diferența. Mândru de tine! Meriți locul acesta în finală”, a transmis chef Ștefan Popescu.

Citește și: Mesajul lui Alex Dodoaia după Finala Chefi la cuțite. Ce a transmis finalistul lui chef Richard: „Chiar dacă nu am câștigat...”

Cei 4 finaliști ai sezonului 17 Chefi la cuțite au fost Marina Luca, Alex Dodoaia, Vladimir Andrei Popa și Ștefan Turian. După 3 ore intense de gătit, finaliștii au așteptat cu sufletul la gură verdictul juraților. Irina Fodor a anunțat că Marina Luca, cuțitul de aur al lui chef Sautner, a câștigat sezonul 17 Chefi la cuțite, premiul de 30.000 de euro și stagiul la Retroscena.