Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipele gri și bordo, la egalitate ieri seară. Conflict puternic al juraților, diseară

Chef Sautner: ”Nu permit nimănui să vorbească așa!”

Verdict incomod la bătălia culinară de la Chefi la cuțite ieri seară, într-o ediție a show-ului gastronomic care s-a impus ca lider detașat de audiență pe toate segmentele de public! Echipa gri a lui Chef Orlando s-a aflat la egalitate cu echipa bordo, condusă de Chef Richard. Diseară, bucătăria va fi zguduită de alarma amuletei, care nu va suna doar o dată, iar tensiunea competiției se va simți din plin în replicile dure ale juraților!

Chefi la cuțite, lider de audiență

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:30 – 23:50, cea mai nouă ediție Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.8 puncte de rating și 23.1% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4 puncte de rating și 15.7% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.8 puncte de rating și 18.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.9 puncte de rating și 12.1% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.6 rating și 17.4% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.1 puncte de rating și 12.8% cotă de piață. În minutul de aur 22:02, aproape 1,3 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Ieri seară, la provocarea meniului româno-britanic, evaluat de reprezentanții Ambasadei Marii Britanii la București, s-a declarat egalitate între echipa gri condusă de Chef Orlando și tabăra bordo a lui Chef Richard, jurații având ingrata misiune de a nominaliza doar o parte dintre concurenții lor pentru a merge la proba individuală. Seara a culminat cu eliminarea Ioanei Bolchiș din rândul tunicilor bordo. O eliminare de la care nu au lipsit discuțiile aprinse, Chefii împărțindu-se în două tabere în privința farfuriilor care au meritat aseară cele mai mici punctaje.

În această seară, urmează cea de-a opta confruntare gastronomică a sezonului – iar discuțiile vor continua furtunos, pentru că... întrecerea va fi marcată de o amuletă ce va zgudui bucătăria Chefi la cuțite, afectând puternic echipele. Presiunea sesiunii de gătit se va simți și mai intens când alarma amuletei va răsuna a doua oară – totul explodând într-un conflict al juraților, care va aduce replici dure în bucătăria Chefi la cuțite. Iar toate acestea se vor întâmpla... chiar în seara în care la degustare vor veni artiști de stand-up comedy. Nu ei vor avea, însă, misiunea de a-i amuza pe concurenți, ci invers – echipele vor primi provocarea de a-i face să râdă pe degustători, pregătind meniuri cu platinguri amuzante. Cum s-au descurcat echipele, ce motiv a provocat conflictul juraților și cine va câștiga bătălia culinară telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Fifty5Blue

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 27 aprilie 2026