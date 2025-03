Chefi la cuțite, sezonul 15, 11 martie 2025. Cine a câștigat a doua amuletă. Ce concurenți i-au impresionat pe jurați

Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie pentru a doua amuletă din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite. Descoperă ce concurenți au impresionat în ediția de pe 11 martie 2025!

În a doua ediție din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată pe 11 martie 2025, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie și au așteptat să descopere ce surpriză le-a pregătit Irina Fodor.

„Dacă ieri am început în seria meniurilor restaurantelor voastre, astăzi nu putem decât să continuăm. Și este rândul lui Alex, adică a meniului din restaurantul lui”, a anunțat prezentatoarea zâmbitoare.

După ce chefii au dezvăluit ce preparate vor alege din meniu, Irina Fodor a prezentat amuleta celei de-a doua ediții a sezonului 15 Chefi la cuțite: „Ai puterea să alegi un interval de 30 de minute din probă în care să muți celelalte două echipe la bancurile adverse. Chefii vor rămâne la bancurile lor. Practic, chefi, veți lucra cu echipele adverse”, a spus aceasta, anunțând, totodată, și degustătorul din această seară: Alessandra Stoicescu.

Chefi la cuțite, sezonul 15, 11 martie 2025. Cine a câștigat amuleta în a doua ediție a emisiunii. Verdictul a fost dat de Alessandra Stoicescu

Chef Orlando Zaharia a ales să pregătească un mușchi de vită, pe care l-a închis în tigaie și pe care l-a finalizat la cuptor. Separat, a gătit un sos din ciuperci porcini și piure de cartofi cu trufe. Chef Alexandru Sautner a pregătit limbă de mare așa cum o face la el la restaurant.

De cealaltă parte, chef Richard Abou Zaki s-a orientat către un risotto cu creveți, burrata cu lime și ulei de busuioc verde. Chef Ștefan Popescu a ales să pregătească doradă, sos mediteranean făcut la rece și piure de cartofi cu dovleac.

Când și-au degustat preparatele, chef Orlando Zaharia și chef Richard Abou Zaki și-au aruncat mai multe „săgeți” și vorbe dure: „Eu nu știu dacă chiar te-a deranjat sosul sau te deranjez eu”, a spus Orlando Zaharia și a părăsit platoul.

Emoțiile au fost mari în rândul celor patru chefi, în timpul degustării făcute de prezentatoarea Observatorului. Pentru prima dată în show-ul culinar, Alessandra Stoicescu a rămas plăcut surprinsă de toate farfuriile și a recunoscut că verdictul este unul dificil: „Totul a fost minunat. Cum trebuia să fac departajarea, mă durea sufletul (...) Fiecare tigăiță o încarc cu dragoste (...) Greu”, a mărturisit prezentatoarea Observatorului, după ce a savurat din fiecare preparat.

Cu toate acestea, Alessandra Stoiescu a fost nevoită să aleagă o singură farfurie: „Am avut o alegere surprinzătoare pentru cele mai multe puncte. Nu este ceva ce ar fi fost prima mea opțiune. Nu mi-am dat seama care dintre voi este cel care a pus acolo magia aceea care m-a cucerit. Cele trei puncte sunt pentru vită. Patru puncte pentru chef Sautner. Ceva care a fost poate prea acrișor m-a făcut să dau cele mai puține puncte. Cinci puncte și amuleta pentru risotto. Două puncte, cu durere în suflet, pentru dorata în sos mediteranean”, a dezvăluit Alessandra Stoiescu, în ediția Chefi la cuțite sezonul 15, de pe 11 martie 2025.

Așadar, a doua amuletă a sezonului 15 Chefi la cuțite a fost câștigată de către chef Richard Abou Zaki.

Citește și: Chefi la cuțite, sezonul 15, 10 martie 2025. Cine a câștigat prima amuletă și ce concurenți i-au impresionat pe jurați

Chefi la cuțite, sezonul 15, 11 martie 2025. Ce concurenți i-au impresionat pe jurați în a doua ediție

Primii concurenți din această ediție au fost chiar Dinu Maxer și Magdalena Chihaia, care au venit cu un preparat special: ciuperci cu pui. În timp ce găteau, cei doi parteneri au dezvăluit și o parte din povestea lor de iubire, dar și cum s-au cunoscut.

După ce jurații au degustat preparatul lor, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au afișat în pași de dans în fața chefilor. Din păcate, însă, cei doi nu au primit niciun cuțit pentru preparatul lor.

În timp ce jurații își „ascuțeau cuțitele” la bancurile de lucru, în bucătăria Chefi la cuțite a mai venit un concurent. Radu Chioveanu este un elev de 15 ani determinat să își pună la treabă marile sale ambiții. Visul lui este să își deschidă o patiserie de lux în Saint-Tropez și să vândă prăjituri la o calitate foarte înaltă.

Concurentul extrem de modest s-a înscris cu speranța că va ajunge măcar în Semifinala show-ului culinar și a ales să gătească două preparate: tartar de vită și lava cake. El a luat doar trei cuțite, primind șansa de a merge în bootcampul sezonului 15 Chefi la cuțite.

Următoarea concurentă a fost o adevărată surpriză pentru chefi! Maria Cacialli a venit tocmai din Napoli și a pregătit paste și cartofi cu provola, o farfurie tradițională din sudul Italiei. Pe chef Richard l-a cucerit: „Am simțit în palat că e italian”. Așa cum era de așteptat, Maria Cacialli a primit cele patru cuțite, dar și cuțitul de argint.

Laur Suciu, în schimb, le-a pregătit celor patru chefi o pizza napoletana specială, cu caracatiță, trufe, stracciatella și cremă de zucchini. Concurentul a gătit în cuptorul său mobil, iar chef Alexandru Sautner s-a bucurat să descopere că concurentul este, de fapt, un fost angajat de-al său: „A lucrat la mine două sezoane. Făceai o pizza senzațională!”. Laur Suciu a primit toate cele patru cuțite și șansa de a merge în bootcampul sezonului 15.

Samvel Grigorean din Republica Moldova, în schimb, a pregătit o prepeliță pe pat de praz cu baby morcovi caramelizați și sos, rețetă pe care a mai gătit-o, în trecut, la un eveniment. În ciuda ambiției sale de a lua cuțitul de aur, concurentul nu s-a ridicat la măsura așteptărilor, primind doar trei cuțite: „Nu este perfect, dar nici de lepădat n-a fost”, a jurizat chef Orlando Zaharia.

Bogdan Iancu este un alt concurent care a pășit în bucătăria Chefi la cuțite. El a lucrat ca sous chef într-un restaurant de la Hollywood, unde a cucerit-o pe celebra Kim Kardashian cu risotto-ul său.

„Prima dată am intrat în bucătărie la 16 ani. Am visat să ajung în America și s-a întâmplat și asta: am lucrat în New York și în Los Angeles. Am fost sous chef într-un restaurant important din West Hollywood, unde se numărau și nume celebre printre clienți, așa cum au fost surorile Kardashian. Prima dată, Kim Kardashian și-a comandat risotto-ul cu cremă de sparanghel făcut de mine. Toată săptămâna a venit apoi și a comandat doar acel risotto”, a povestit Bogdan, care a ales, însă, să vină cu un cu totul alt preparat la audiții: butter fish cu sos yuzu, chips de leurdă și spanac gătit lent.

„Estetica era nord-europeană, dar gustul se ducea un pic spre Japonia (...) A pus pudră deasupra ca să recreeze pielea”, a remarcat chef Richard Abou Zaki, după ce a degustat.

Bogdan Iancu a început să plângă când chefii au ridicat cloșurile și au dezvăluit cele patru cuțite.

Luca Botto din Sicilia le-a făcut celor patru chefi niște paste cu gorgonzola controversate datorită formei lor. După ce a trăit câțiva ani și în Germania, concurentul s-a mutat în România pentru Luminița, partenera sa.

Pentru că a apreciat efortul de a face pastele de la zero, chef Alexandru Sautner i-a dat un cuțit. De la ceilalți chefi, în schimb, Luca Botto nu a primit niciun cuțit.

Cateluța Ciomîrdac a venit la Chefi la cuțite sezonul 15 alături de soțul ei, pe care l-a cunoscut în tramvai. Concurenta a pregătit o ciorbă de perișoare dreasă cu ou. În fața chefilor, ea și-a spus povestea tristă de viață.

„Momentan sunt casnică, casnică pensionară, pentru că, la un moment dat în viața mea, am aflat că am cancer la sân și atunci m-am pus puțin pe pauză. Însă, de gătit mi-a plăcut întotdeauna (...) Mi s-a spus că nu am nicio șansă și uitați-vă că au trecut aproape zece ani și sunt frumoasă și mă bucur extraordinar de mult că sunt în fața dumneavoastră (...) Am suferit foarte mult, ani de zile de chimioterapie. Mi-a căzut părul din cap, de peste tot (...) Am stat după operație cu două drene șase săptămâni. Cu o mână țineam drenele, cu cealaltă oala”, a mărturisit concurenta la Chefi la cuțite, sezonul 15.

„Sunteți o femeie super puternică”, i-a zis chef Richard, după ce i-a ascultat povestea cutremurătoare.

Concurenta a luat toate cele patru cuțite pentru preparatul său: „A fost foarte bună ciorba asta”, a jurizat chef Ștefan Popescu.

Tyger Tattoo (Gabriel Sandu) este un alt concurent cu o poveste de viață desprinsă din filme. El a venit să gătească „cel mai bun cartof prăjit” cu cotlet de berbecuț.

„Am venit pentru adrenalină și să-mi spun și povestea. Din 2022 s-a prescris pedeapsa mea și pot să fiu public și vizibil și nu mai sunt urmărit internațional (...) Crucea de pe față am hotărât să o tatuez din trei motive mari: am murit și am înviat de două ori, am fost urmărit 11 ani și jumătate și nu am fost prins și a treia chestie, ca să nu mai fac nicio prostie atât de mare încât să fie nevoie să fiu urmărit iar”, a zis concurentul la testimoniale.

În fața chefilor, Tyger a dezvăluit: „Controlez lumea tatuajelor din România (...) Ajung foarte des în pericol de moarte. Nu mi-e frică de nimic și mă pun în pericol (...) Prin sporturi extreme. Nu există sport să nu-l fi făcut (...) Am și murit în ring în 2013. Prima dată, un infarct la 18 ani, un experiment greșit pe mine (...) A doua oară, în timp ce eram urmărit internațional. Am fost dat în urmărire internațională în 2011 (...) Conduceam fără permis când eram tânăr”, a povestit el, dezvăluind că a rămas traumatizat de tatăl său.

Pentru că a primit doar două cuțite și a fost o situație de egalitate între chefi, Orlando Zaharia a transmis: „Dacă unul din chefi își dorește să pună un cuțit, pentru că i-a plăcut cel care a gătit, că are o poveste frumoasă și vrea să experimenteze, se poate răzgândi și mie îmi vine să fac asta”, moment în care juratul i-a dat și el cuțitul lui Tyger (Gabriel Sandu), oferindu-i șansa de a merge mai departe, în bootcampul sezonului 15 Chefi la cuțite.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 15 poate fi urmărită luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Premiera Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară, noi concurenți vor cuceri jurații. Bogdan Iancu are un preparat neașteptat