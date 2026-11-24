Irina Fodor le-a propus juraților Chefi la cuțite un alt set de întrebări pentru a vedea cine câștigă în cele din urmă. Cum s-a desfășurat concursul.

Cine a câștigat jocul de întrebări al Irinei Fodor la Chefi la cuțite. Cum au fost împărțite cutiile celorlalți jurați | antena 1

Irina Fodor i-a provocat pe cei patru chefi la un joc de întrebări despre „Chefi la cuțite”, iar competiția s-a transformat rapid într-un moment plin de replici savuroase, ironii și ambiție.

Cine a câștigat jocul de întrebări al Irinei Fodor la Chefi la cuțite

Jurații au fost nevoiți să-și testeze memoria și să demonstreze cât de bine cunosc detaliile emisiunii, de la numărul concurenților din Bootcamp până la obiectele din decorul platoului.

Înainte de a da startul jocului, prezentatoarea a vorbit cu jurații despre ceea ce urmează să se întâmple, entuziasmată de provocările pregătite. „Ce chefi, dar ce seară, ce preparate urmează să văd, ce întrebări urmează să pun, ce distracție urmează, confirmați?”, a spus Irina Fodor.

Articolul continuă după reclamă

Chef Richard, însă, nu a ratat ocazia să-i reproșeze câteva lucruri, susținând că în ultimele zile l-a dezamăgit și că a simțit că a încercat să-i blocheze creativitatea minimalistă și contemporană.

„Eu cred că tu faci cutiile și le și greșești. Cutiile nu aveau logică. Nu mai face cutii la 2 noaptea”, i-a spus juratul, referindu-se la provocările din competiție.

Irina Fodor s-a apărat cu umor, explicând că nu știa ce cutie urma să ajungă la fiecare jurat și că ea este prezentatoare, nu bucătăreasă. Mai mult, a dezvăluit că Fodor gătește la ea acasă, însă Richard nu s-a lăsat convins: „N-ai ce face, nu te scoți”.

Ce întrebări le-a pus Irina Fodor juraților

Prima întrebare a fost despre numărul concurenților care au ajuns în Bootcamp în sezonul 17. Răspunsul corect a fost 111, iar punctul a ajuns la Alex Sautner, Richard și Ștefan.

Apoi, Irina Fodor i-a întrebat ce cantitate de ulei a fost reciclată în sezonul anterior. Orlando a răspuns 123, însă cifra corectă era 200, iar punctul a fost adjudecat de el. „Forță, azi sunt bine”, a exclamat juratul.

Jurații au fost puși să estimeze și câte obiecte decorative se află în vitrinele suspendate din decorul platoului. Răspunsul corect, 150, i-a adus punctul lui Alex. Chef Sautner a recunoscut că a încercat să se uite discret în jur pentru a găsi indicii.

O altă întrebare a vizat numărul tigăilor din platou. Ștefan a fost cel care a dat răspunsul corect: 40.

Jurații au trebuit să știe și cine i-a oferit cele mai multe cuțite negre lui Orlando, de-a lungul celor cinci sezoane. Vlad a fost răspunsul corect, iar punctul a mers la Richard și Orlando.

Ultima întrebare a fost despre vârsta lui Rikito. Richard a răspuns corect, acesta având 32 de ani. La final, lupta pentru puncte a avut un câștigător, iar jocul Irinei Fodor a adus încă un moment de distracție în platoul emisiunii.