Vezi cine este concurenta care a primit cuțitul de aur de la chef Ștefan Popescu. Ce poveste de viață are și ce a povestit la Chefi la cuțite.

Cine este concurenta care a primit cuțitul de aur de la chef Ștefan Popescu. Preparatul cu care l-a impresionat | antena 1

O surpriză de proporții a avut loc la „Chefi la cuțite”! Monica Văduva, o concurentă în vârstă de 27 de ani, l-a impresionat atât de mult pe Chef Ștefan Popescu, încât acesta a decis să îi ofere cuțitul de aur.

Cine este concurenta care a primit cuțitul de aur de la chef Ștefan Popescu

Juratul a avut numai cuvinte de laudă la adresa tinerei bucătărese și a mărturisit că are o încredere uriașă în potențialul ei.

Monica Văduva lucrează de peste doi ani ca bucătar-șef la Chef Beton Gastron Bar și colaborează și cu alte restaurante. Drumul său profesional nu a început însă în bucătărie. Tânăra a urmat o perioadă îndelungată calea jurnalismului, dar, la un moment dat, a simțit că nu se mai regăsește în acel domeniu.

Articolul continuă după reclamă

Pasiunea pentru gătit, pe care și-o exersa frecvent acasă, a devenit treptat mai mult decât un hobby. Soțul ei a încurajat-o să facă o schimbare și a înscris-o la un curs de bucătar. Așa a început un nou capitol în viața Monicăi, care a ajuns să profeseze într-un domeniu în care, spune ea, nu este întotdeauna ușor să te afirmi.

„E puțin greu, printre orgoliile bărbaților”, a povestit concurenta despre provocările întâlnite în această meserie.

Chef Ștefan Popescu a fost convins de talentul Monicăi

Preparatul pregătit de Monica a atras atenția juraților. Chef Richard a remarcat că tânăra pare să fi lucrat într-un restaurant franțuzesc și a apreciat modul în care a fost gătit peștele. Totuși, a considerat că piureul era puțin exagerat și că farfuria ar fi fost mai reușită dacă ar fi conținut doar unul dintre cele trei elemente.

Chef Sautner a avut o reacție pozitivă și a spus că preparatul este bun, în timp ce Chef Popescu a remarcat în mod special cât de bine era făcut peștele.

Însă momentul decisiv a venit din partea lui Chef Ștefan Popescu. Juratul a mărturisit că a avut încă de la început o senzație specială în privința concurentei și că a văzut în ea un potențial aparte.

Astfel, Monica Văduva a primit cuțitul de aur, iar emoția a fost pe măsura surprizei. „Dacă data trecută eram 90%, în momentul ăsta sunt 200%”, a spus ea, fericită că a primit confirmarea că anii de muncă și eforturile sale au meritat.

„Am încredere imensă în tine”, i-a transmis Chef Popescu, care a mers chiar mai departe și a spus că și-ar dori ca, după victoria unei concurente în sezonul trecut, o altă femeie să câștige competiția: Monica.

Și Chef Sautner a remarcat finețea tehnicii sale, spunând că „se vede imediat mâna bucătarului”. Pentru Monica, aventura abia începe, iar cuțitul de aur vine la pachet cu așteptări mari și o competiție intensă.