Cine este Cosmin Petrică Drelciuc, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia. A gătit în restaurante cu stele Michelin din Italia

Cosmin Petrică Drelciuc este cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia în sezonul 17 Chefi la cuțite. Petrică este un bucătar cu o experiență de 10 ani, construită în restaurante importante din Italia. 

Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 23:01 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 23:02

Cosmin Petrică Drelciuc este un român care a ajuns la un nivel înalt în bucătăria italienească. Petrică a decis să ia o pauză de la a lucra în restaurante și a venit la Chefi la cuțite pentru a se redescoperi.

Cosmin Petrică Drelciuc are 29 de ani și de 25 de ani trăiește la Torino. S-a născut la Iași, dar părinții lui au decis să plece în Italia, la lucru. În Italia, Cosmin Petrică Drelciuc a studiat gastronomie și a gătit în restaurante cu stele Michelin.

„Am lucrat cu Enrico Bartolini la 3 restaurante ale lui, Michelin. În ziua în care l-am cunoscut și a venit alături de noi să gătească, tremuram eu și toți colegii mei. Enrico Bartolini are 15 stele Michelin, fiind al doilea bucătar cu cele mai multe stele de pe toată planeta. Mă simt foarte norocos că în 10 ani de carieră am reușit să lucrez în restaurante așa de importante pentru că mi-am rafinat tehnica și cunoștințele”, a povestit Cosmin Petrică Drelciuc în audiții.

În audiții, Cosmin Petrică Drelciuc a pregătit un homar cu carne de vită și hribi, însă emoțiile și-au spus cuvântul. A tremurat din cauza camerelor și a făcut greșeli în farfurie, care i-au adus numai 3 cuțite, chef Richard fiind mai exigent după degustare.

Ultima experiență importantă a lui Petrică a fost la celebrul chef francez Georges Blanc.

„Am emoții mari că e prima mea experiență cu așa gen de program și eu sunt obișnuit să stau în bucătărie. Fiind în bucătărie de dimineață până seara nu mai știu cine e Cosmin, așa că am decis să luăm o pauză. În bucătărie nu-mi tremură mâinile, sunt o persoană preciză. Visul meu e ca într-o zi să am bucătăria mea și staff-ul meu”, a mai spus Cosmin Petrică Drelciuc.

Pentru că emana o neîncredere în audții, chef Orlando Zaharia nu i-a dat atunci cuțitul de aur.

„Vă spuneam că nu am ales un cuțit de aur în audiții. Nu am simțit. Dar, trecând printre voi în seara asta, văzându-vă din nou și gustând din preparatele voastre, m-am răzgândit și m-am hotărât să ofer unuia dintre voi cuțitul meu de aur. Unul dintre voi în seara asta m-a făcut să simt să-i dau cuțitul! Acela care m-a convins în seara asta, pe lângă faptul că a făcut un preparat bun, mi-a demonstrat prin energia lui că este un om extrem de special. Că este cineva care merită să fie în echipa mea”, a spus chef Orlando Zaharia înainte de a-i oferit lui Petrică distincția la care visa.

