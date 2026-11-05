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Cine este Leonard Dinu, tânărul bucătar care vine la preselecțiile Chefi la cuțite. A lucrat în Anglia și a gătit cu chefi faimoși

Preselecțiile sezonului 18 Chefi la cuțite aduc în fața juraților concurenți cu povești de viață impresionante și preparate menite să îi surprindă. Începând cu 15 noiembrie, telespectatorii vor putea descoperi participanții care speră să obțină cuțitele de trecere în bootcamp. Printre aceștia se numără și Leonard Dinu, un tânăr bucătar care își încearcă norocul în competiția culinară.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 13:49 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 13:52
Cine este Leonard Dinu, tânărul bucătar care vine la preselecțiile Chefi la cuțite. A lucrat în Anglia și a gătit cu chefi faimoși | antena 1
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Mai sunt doar zece zile până la premiera sezonului 18 Chefi la cuțite! Duminică, 15 noiembrie, de la ora 20:00, începe un nou spectacol culinar, în care concurenți din cele mai diverse medii vor încerca să-i impresioneze pe cei patru jurați.

Cine este Leonard Dinu, tânărul bucătar care vine la preselecțiile Chefi la cuțite

Bucătari cu experiență în restaurante de renume, dar și pasionați de gastronomie, vor intra în arena preselecțiilor cu preparate spectaculoase și povești de viață care promit să surprindă.

Leonard Dinu are 24 de ani și vine din Ploiești. ”Sunt bucătar de șase ani, timp în care am muncit foarte mult. Am acumulat experiență lucrând și cu bucătari foarte buni din România”, povestește Leonard. ”La Chefi la cuțite am venit cu dorința de a ajunge în finală. Am auzit că Chefii sunt drastici și mi se pare normal să fie așa.

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Sunt obișnuit oricum, am fost călit”, punctează concurentul, care a început să lucreze în bucătărie în Anglia, la vârsta de 19 ani. După ce a devenit Junior Sous-Chef s-a întors în România, ajungând să gătească împreună cu Chefi renumiți precum Nico Lontras sau Cătălin Petrescu. Cum s-a descurcat Leonard la audiții și ce verdict a primit telespectatorii vor afla urmărind sezonul 18 Chefi la cuțite, din 15 noiembrie, la Antena 1 și AntenaPLAY.

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