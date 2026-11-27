Elizaveta Cuznetova a devenit Miss International 2026, după o finală la Tokyo. Cine este tânăra care a fost surprinsă alături de Vladimir Plahotniuc la Atena?

Elizaveta Cuznetova, reprezentanta Republicii Moldova, a câștigat titlul Miss International 2026, devenind prima moldoveancă laureată a competiției. Originară din Tiraspol, tânăra a mai participat la Miss World și Miss Earth.

Numele său a ajuns în atenția publicului și în iulie 2025, când se afla alături de Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu pe aeroportul din Atena, în momentul reținerii fostului lider democrat.

Elizaveta Cuznetova a câștigat Miss International 2026

Finala celei de-a 64-a ediții Miss International a avut loc pe 25 noiembrie 2026, la Kanadevia Hall din Tokyo. La competiție au participat 73 de concurente din diferite țări și teritorii.

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Potrivit organizatorilor, câștigătoarea a fost desemnată în unanimitate de juriu. Pe locul al doilea s-a clasat reprezentanta Marii Britanii, Brittany Feeney, iar poziția a treia i-a revenit reprezentantei Cehiei, Laura Anna Glozarová, notează miss-international.org.

Victoria reprezintă o premieră pentru Republica Moldova, care obține astfel primul titlu Miss International din istoria participărilor sale la concurs.

Cine este Elizaveta Cuznetova

Elizaveta Cuznetova are 26 de ani și este originară din Tiraspol. Înainte de victoria de la Tokyo, aceasta avea deja experiență în concursurile internaționale de frumusețe.

În 2019, a câștigat titlul Miss Moldova și a reprezentat țara la Miss World. Potrivit profilului publicat de organizatorii Miss World, la acel moment studia pentru a deveni interpretă de limba engleză și franceză. Vorbește română, rusă, engleză și franceză, potrivit missworld.com.

Ulterior, a participat la Miss Earth 2025, unde s-a clasat în primele 25 de concurente, potrivit informațiilor publicate despre parcursul său competițional.

Ce legătură are cu Vladimir Plahotniuc

Numele Elizavetei Cuznetova a apărut în presa din Republica Moldova și Grecia în iulie 2025.

Pe 22 iulie, Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena, în timp ce se pregătea să plece spre Dubai. Potrivit informațiilor publicate de HotNews, fostul politician era însoțit de Elizaveta Cuznetova și de Constantin Țuțu.

Ulterior, în presa elenă au apărut speculații despre o posibilă relație dintre tânără și Plahotniuc. Avocatul fostului lider democrat a dezmințit însă informațiile privind o presupusă relație amoroasă sau familială. Nu există dovezi publice că Elizaveta Cuznetova ar fi fost implicată în dosarele penale ale acestuia.

Cine este Vladimir Plahotniuc și de ce este controversat

Vladimir Plahotniuc este un fost lider al Partidului Democrat din Republica Moldova și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din țară. În perioada în care s-a aflat la conducerea partidului, a avut o influență importantă asupra instituțiilor politice și economice.

Numele său este legat de unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din istoria Republicii Moldova: frauda bancară din 2014, cunoscută drept „furtul miliardului”. Atunci, din trei bănci moldovenești au dispărut aproximativ un miliard de dolari.

În octombrie 2022, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva lui Plahotniuc. Instituția americană l-a acuzat că a contribuit la capturarea instituțiilor statului și că a exercitat control asupra unor sectoare precum justiția, poliția și sistemul electoral.

După ce a părăsit Republica Moldova în 2019, Plahotniuc a fost dat în urmărire internațională. A fost reținut în Grecia în iulie 2025 și extrădat în Republica Moldova în septembrie același an.

Un nou episod important a avut loc pe 22 aprilie 2026, când Judecătoria Chișinău l-a condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. Potrivit Procuraturii Generale, acesta a fost găsit vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Plahotniuc a negat acuzațiile, iar apărarea a contestat sentința.

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