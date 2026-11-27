Cristian Boureanu și-a surprins urmăritorii cu un videoclip postat pe TikTok, în care apare în timp ce pregătește murături,

Un detaliu din decor a atras atenția celor care au privit imaginile. În spatele fostului politician se văd cristale de dimensiuni impresionante, care par să fi transformat locuința într-un adevărat colț dedicat pietrelor spectaculoase, apreciate atât pentru aspectul lor, cât și pentru semnificațiile pe care le au în lumea celor pasionați de cristaloterapie.

Cristian Boureanu are în casă cristale uriașe, asociate cu protecția și prosperitatea!

În timp ce se ocupă de pregătirile pentru sezonul rece, Boureanu își desfășoară activitatea cu cristalele uriașe în fundal, care nu trec deloc neobservate. Astfel de exemplare sunt apreciate de colecționari și de cei care cred în proprietățile energetice ale mineralelor, iar unele pot ajunge să coste mii de euro, în funcție de dimensiune, aspect, proveniență și raritate.

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Cristalele, asociate cu prosperitatea și protecția

Printre pietrele preferate de iubitorii cristalelor se numără geodele de ametist, cunoscute pentru nuanțele spectaculoase de violet și pentru formele naturale în care se dezvoltă cristalele. În credințele asociate cristaloterapiei, acestea sunt considerate simboluri ale prosperității și abundenței, fiind legate de noroc în afaceri și bunăstare financiară.

De asemenea, ametistul este asociat cu protecția energetică, fiind considerat de adepți un mineral care ar putea ține la distanță energiile negative și ar contribui la crearea unei atmosfere armonioase în locuință. Totodată, este legat de liniște, echilibru, reducerea stresului și claritate mentală, fiind văzut drept un simbol al înțelepciunii și al deciziilor inspirate.

Cât pot costa cristalele uriașe

Prețurile unor geode de ametist de dimensiuni mari sunt impresionante. O piesă de aproximativ 77 de centimetri poate costa în jur de 1.179 de euro, în timp ce una de 95 de centimetri ajunge la aproximativ 1.475 de euro.

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Pentru exemplarele și mai mari, prețurile cresc considerabil. O pereche de geode de aproximativ 120 de centimetri poate fi evaluată la circa 2.570 de euro, iar o pereche premium, cu o greutate de aproximativ 89 de kilograme, poate ajunge la 3.990 de euro.

Cristalele din locuința lui Cristian Boureanu au atras atenția tocmai prin dimensiunile lor, fiind un element decorativ neobișnuit, care iese în evidență chiar și într-un videoclip banal, filmat în timp ce fostul politician pregătește murături pentru iarnă.