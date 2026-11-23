Alina Pușcaș a venit alături de soțul ei la jurizarea pentru a patra amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 10. Descoperă cine este Mihai Stoenescu, ce meserie are, dar și alte informații despre el.

Duminică seara, în ediția din 22 noieembrie 2026, Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, au fost invitații speciali care au făcut degustarea preparatelor de la întrecerea pentru cea de-a patra amuletă. Tot ei au fost și cei care au anunțat verdictul. Cei doi au avut o apariție elegantă și savuroasă, dând dovadă de multă cultură culinară. Dacă pe Alina Pușcaș publicul Antenei 1 o știe drept actriță și prezentatoare TV, mulți au fost curioși să afle cine este Mihai Stoenescu, soțul vedetei.

Cine este Mihai Stoenescu, soțul Alinei Pușcaș. Cei doi au apărut împreună la emisiunea Chefi la cuțite 2026

Așa cum a fost menționat chiar și în ediția din 22 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, soțul Alinei Pușcaș este medic stomatolog și este foarte bun în meseria pe care a ales să o urmeze. Specializarea sa este în implantologie. Numeroși pacienți îl caută, considerându-l a fi unul dintre cei mai buni în domeniu. În plus, acesta mai este specializat în chirurgie orală și stomatologie generală. Potrivit fanatik.ro, el deține și două companii ce activează tot în domeniul medical (radiologie și o clinică personală).

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Din punct de vedere la studiilor, a urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Rezidențiatul și doctoratul le-a făcut la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. În cadrul unui CV publicat pe internet apare ca fiind inclusiv angajat al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București și în prezent activează și la o clinică personală din București.

Mihai Stoenescu și Alina Pușcaș la Chefi la cuțite

În prezent, Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, au o frumoasă familie și trei copii. Cei doi au avut căsătoria civilă pe 12 octombrie 2019, iar cununia religioasă a avut loc în anul 2017. Petrecerea de nuntă a fost planificată pentru anul 2024, când se aniversau zece ani de relație, însă nu a mai avut loc: „Noi am vrut să facem nunta în 2019. Am făcut atunci cununia civilă și în 2020, era deja programat totul să facem nuntă în Grecia, în Mykonos, însă a venit pandemia. Și s-a închis. Nu am avut voie. Ne-au spus foarte clar că putem să facem petrecere, dar nu se dansează, se stă la masă, nu ai voie să fii mai mult de 50 de persoane și după ce am zis că de ce o fac acolo. Mykonos pentru noi e o insulă specială și de asta am ales să facem acolo și atunci am renunțat, pentru că nu aveam cum să facem genul acesta de petrecere”, a spus Alina Pușcaș, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

În timpul liber, Mihai Stoenescu este pasionat de călătorii și a călătorit de multe ori în străinătate. Așa cum a dezvăluit chiar el, în cadrul emisiunii Chefi la cuțite, obișnuiește să descopere țări noi și să încerce diferite mâncăruri bizare, de la carne de crocodil și până la diferite tipuri de insecte sau alte ingrediente bizare.