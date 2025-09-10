Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15 Chefi la cuțite, s-a alăturat echipei de la Retroscena, restaurantul lui Chef Richard

După victoria obținută în finala Chefi la cuțite, Claudiu Gherguț a intrat în universul fascinant al bucătăriei Retroscena odată cu stagiul efectuat acolo, primit ca premiu pentru câștigarea sezonului 15 al show-ului culinar.

Acum, povestea lui Claudiu merge mai departe la restaurantul cu care Chef Richard Abou Zaki a devenit primul român cu o stea Michelin și cel mai tânăr Chef din Italia cu această distincție: „Retroscena este noua mea casă”, a declarat Claudiu.

„Îi urez bun venit și mă bucur mult că acum face parte din echipa alături de care voi duce mai departe viziunea culinară inovatoare cu care am scris istorie la Retroscena”, a declarat Chef Richard.

„Începe un nou capitol din viața mea. Fin, elegant, frumos. De astăzi, aceste cuvinte devin pentru mine o adevărată mantră. O promisiune a perfecțiunii. <<Perfect>> nu va mai fi doar un ideal, va fi o regulă, dar și o iubire ilustrată în fiecare farfurie. Iar Retroscena este scena pe care aleg să-mi scriu acest capitol. Încă din primele zile am simțit că aici este locul meu. Filozofia restaurantului și viziunea lui Richard m-au atras ca un magnet. Am fost primit în echipă ca și cum aș fi făcut deja parte din ea. De astăzi pot spune cu mândrie și pasiune că fac parte dintr-o nouă familie, familia RETROSCENA”, a declarat Claudiu Gherguț, care a câștigat sezonul 15 Chefi la cuțite alături de Chef Orlando Zaharia, juratul pe care l-a reprezentat și în calitate de deținător al cuțitului său de aur.

Acum, Claudiu promite să țină cont de sfatul prețios al acestuia. „Nu am uitat cuvintele lui Chef Orlando: <<Întoarce-te acasă>>. O voi face la momentul potrivit. Acum este timpul să îmi șlefuiesc și mai mult viziunea culinară, pentru ca atunci când mă voi întoarce, să fie mai puternică și mai matură”, a punctat Claudiu Gherguț.

