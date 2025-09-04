Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki a trăit ieri o experiență memorabilă la Spitalul pediatric Salesi din Ancona, Italia

Chef Richard a gătit pentru copiii bolnavi de cancer: ”A fost o experiență răscolitoare, care nu se poate compara cu nimic” | antena 1

Chef Richard a stat alături de copiii internați acolo la secția de onco-hematologie, cărora a reușit să le aducă zâmbetul pe buze: ”Îmi iubesc meseria și, datorită ei, astăzi am avut parte de unele dintre cele mai emoționante momente din viața mea, care nu se pot compara cu nimic altceva din ceea ce am trăit până acum”, a declarat juratul.

Chef Richard a gătit pentru copiii bolnavi de cancer: ”A fost o experiență răscolitoare, care nu se poate compara cu nimic”

Astfel, cu sprijinul Progetto G.A.I.A., asociația născută pentru secția de onco-hematologie a Spitalului pediatric Salesi din Ancona, Chef Richard Abou Zaki a transformat una dintre zilele obișnuite ale copiilor internați acolo într-o zi cu multe bucurii, descoperind povești impresionante și cele mai sincere zâmbete pe chipurile micuților.

Citește și: Chef Orlando Zaharia, poze inedite din vacanța sa din Lisabona. Cum s-a fotografiat alături de soție în cele mai frumoase ipostaze

Articolul continuă după reclamă

”Le-am dus cadouri unor copii speciali, dar am și gătit pentru ei și familiile lor tortellini, un fel de mâncare simplu, dar unic, care pentru mine are o poveste ce-mi transmite mereu ideea că bucătăria este dragoste pură”, a declarat Chef Richard, care a ales să gătească tortellini cu cremă de parmezan, una dintre mâncărurile sale preferate în copilărie.

”Am văzut totul cu ochii unui copil… A fost o zi specială, pe care nu o voi uita niciodată. Le sunt recunoscător celor de la Progetto G.A.I.A., secției de onco-hematologie a Spitalului Salesi și acestor copii minunați, care m-au primit în mijlocul lor și m-a făcut să mă simt parte din familia lor mare”, a adăugat Chef Abou Zaki.

Citește și: Chef Richard Abou Zaki, anunțul mult așteptat de fanii săi. Ce surprinză le pregătește românilor