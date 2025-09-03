Juratul Chefi la cuțite, Chef Orlando Zaharia s-a bucurat de o vacanță activă în capitala Portugaliei, alături de soția sa, Mădălina.

Chef Orlando Zaharia, poze inedite din vacanța sa din Lisabona. Cum s-a fotografiat alături de soție în cele mai frumoase ipostaze | antena 1

După o perioadă intensă de filmări, dar și de dezvoltare a mai multor proiecte pe plan profesional, Chef Orlando a petrecut cinci zile în Lisabona, timp în care a vizitat atracțiile turistice, dar a și savurat preparate tradiționale din bucătăria portugheză.

Chef Orlando Zaharia, vacanță la Lisabona împreună cu soția: ”Orașul ne-a cucerit cu străzile lui colorate, pe care le-am luat la pas”

”Când am plecat în vacanță, Mădălina mi-a promis cel puțin 12-15.000 de pași pe zi. S-a ținut de cuvânt! Până la urmă acesta este cel mai bun mod să simți pulsul unui oraș. Chiar dacă a fost obositor a meritat fiecare pas. Așa că, dacă vă întrebați cum mă păstrez în formă, acesta este unul dintre secrete”, a povestit cu umor Chef Orlando, care a avut astfel de ars multe calorii, după mesele la care nu a ratat ocazia de a cunoaște mai bine bucătăria portugheză.

”Am încercat cât mai multe preparate tradiționale: bacalhau à brás, sardine la grătar, caldo verde, bifanas, pastel de nata (de care am abuzat ) și multe alte bunătăți”, a povestit el.

”Am avut timp să explorăm orașul, dar și împrejurimile”, a adăugat soția lui Chef Orlando, Mădălina Zaharia. ”Am vizitat Oceanariul, plajele Guincho și Carcavelos, orășelul de coastă Cascais, dar și podul cel mai lung din Europa, de peste fluviul Tejo. Am fost, bineînțeles, și la statuia Cristo Rei. Ne-am dorit mult să ajungem acolo și chiar am simțit o energie specială în acel loc. Ne-am plimbat pe străduțele înguste și pline de viață. Seara am mers la un show de Fado, o experiență autentică portugheză, care ne-a rămas în suflet. Lisabona ne-a cucerit cu străzile colorate, tramvaiele galbene, clădirile cu azulejos și oamenii calzi. A fost o vacanță scurtă, dar plină de gusturi, muzică și peisaje superbe”, a dezvăluit Mădălina.

