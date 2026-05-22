Mireasa, sezon 13. A apărut o filmare ce o arată pe Giulia cum sărută cu o altă femeie, iar Alexandru a avut o reacție neașteptată

După speculațiile cu privire la orientarea Giuliei, noi detalii au ieșit la iveală! Cineva a trimis o filmare în care Giulia sărută cu o femeie, iar Alexandru a avut o reacție neașteptată.

În ediția de ieri au apărut anumite speculații cu privire la orientarea sexuală a Giuliei și tânăra a lămurit anumite lucruri. În ediția din 22 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, cineva a trimis anumite imagini ce au rănit-o și mai mult pe concurentă. Mai exact, a apărut o filmare ce o arată pe Giulia cum sărută cu o altă femeie, iar Alexandru a avut o reacție neașteptată. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală, dar și ce a spus iubitul tinerei.

În ediția de ieri a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Giulia și Alexandru au avut parte de prima lor sesiune LIVE cu fanii. Deși știau că vor primi atât mesaje pozitive, cât și unele negative, iată că lucrurile s-au întâmplat complet diferit față de cum anticipaseră.

A fost momentul în care anumiți urmăritori ai emisiunii au lansat anumite speculații cu privire la orientarea sexuală a tinerei. Aceasta a încercat să lămurească situația și a explicat următoarele:„ Nu fac partea din orientarea aceea, dar am prietene care sunt de altă orientare, am petrecut mult timp cu una dintre ele și am început să mă bântuie gândul că poate am și eu altă orientare. Aveam 18-19 ani, mi-am ieșit din credință, mă certam cu ai mei, eram plinuță, nu aveam prieteni, eram respinsă și am început să am gândurile acestea. Dar a durat cel mult o lună. Apoi m-am apropiat de credință și Dumnezeu. Dar eu relații intime nu am avut niciodată”.

După cele aflate, Alexandru a declarat faptul că este alături de iubita lui și a sfătuit-o să ignore totul, arătându-i faptul că îi este alături indiferent de situație.

În ediția din 22 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii subiectul a fost abordat din nou după ce a fost prezentată o filmare ce o arată pe Giulia cum sărută cu o altă femeie, iar Alexandru a avut o reacție neașteptată. Extrem de liniștit și calm, concurentul a zis că nu renunță la iubita lui și că este de părere că relația lor nu este afectată cu nimic. În plus, Giulia a spus că a fost vorba doar despre sărutări, nimic mai mult.

De asemenea, Simona Gherghe a întrebat ce semnifică tatuajul tinerei de pe deget: „Ai un tatuaj pe deget, se semnifică?”.

„Scrie Jade. Se referă la piatra verde”, a zis Giulia.

„Are legătură cu respectiva tânără cu care te-ai sărutat?”, a întrebat prezentatoarea.

„O cheamă Jade, dar nu are legătură”, a explicat Giulia.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

