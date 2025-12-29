Cu ce produse a reușit chef Alexandru Sautner să realizeze o farfurie delicioasă la Chefi la cuțite. Ingredientul surpriză

Antena Căutare
Roata norocului le-a pus creativitatea la grea încercare chefilor de la Chefi la cuțite, iar pentru Alexandru Sautner oprirea a venit cu unele dintre cele mai neobișnuite ingrediente ale serii.

Publicat: Luni, 29 Decembrie 2025, 13:22 | Actualizat Luni, 29 Decembrie 2025, 14:04

Juratul a trebuit să transforme combinația atipică într-o farfurie echilibrată și gustoasă.

Chef Alexandru Sautner a nimerit lavandă, rahat și praf de măsline – mai exact perle de lavandă și chips-uri de rahat –, produse care au stârnit imediat reacții în bucătărie. „Așa arată un chips de rahat?”, s-a uitat mirat chef Ștefan Popescu, încercând să înțeleagă textura ingredientului.

Farfuria creată a adus laolaltă note dulci și florale, dar și accente sărate, iar comentariile nu au întârziat. „Sum se simte aici rahatul, nu am simțit niciodată!”, a spus chef Richard Abou Zaki, surprins de intensitatea gustului. În același timp, chef Ștefan Popescu a glumit: „Ăsta nu e chips de rahat, e twils”.

Citește și: Echipele Chefi la cuțite au intrigat cu preparatele lor. Invitații, surprinși de combinațiile făcute. Ce nu ar fi comandat la cină

Momentul cel mai tensionat a venit după degustare, când iuțeala și-a făcut simțită prezența. „Ești nebun? Am prins o notă de chilli, poate habanero”, a exclamat chef Richard Abou Zaki. De cealaltă parte, chef Orlando Zaharia a identificat perlele de lavandă, dar a remarcat: „Eu am găsit perlele de lavandă, dar nu au gust de lavandă”.

Chiar dacă părerile au fost împărțite, preparatul lui Alexandru Sautner a ieșit în evidență prin îndrăzneală și prin modul în care a reușit să pună în valoare ingrediente considerate dificile. Ingredientul surpriză al farfuriei a rămas rahatul reinterpretat sub formă de chips-uri, transformat într-un element-cheie al preparatului.

La fel ca în celelalte preparate ale serii, farfuria a fost completată de vinul Aerosoli – un vin sprinten, fizzy, cu multă personalitate, poziționat în segmentul upper mainstream și prezent atât în retail, cât și în HORECA. Cu origini de la mare și un spirit liber, Aerosoli vine cu o abordare atipică, confruntând clișeele categoriei și celebrând viața trăită fără conformitate.

Citește și: Tema „Fiță și tradiție” a aprins multe discuții în bucătăria Chefi la cuțite. Ce îndoieli au avut jurații

Aerosoli este balansul dintre rafinament și libertatea de a trăi autentic, după propriile reguli. Lejer și plin de prospețime, vinul se potrivește momentelor spontane – dimineților pe plajă, excursiilor cu rucsacul pregătit sau serilor petrecute alături de oameni dragi.

În atmosfera plină de energie de la Chefi la cuțite, Aerosoli a adus nota de libertate care completează perfect o experiență culinară îndrăzneață.

