Chef Orlando Zaharia a postat în mediul online o fotografie de la nunta cu soția sa, Mădălina.

Cum a arătat chef Orlando Zaharia în ziua nunții. Imaginea emoționantă din albumul de familie al juratului Chefi la cuțite

Chef Orlando Zaharia este discret în ceea ce privește viața personală. Deși apare des pe micile ecrane ale publicului, juratul de la Chefi la cuțite preferă să își țină familia departe de ochii curioșilor.

În ciuda acestui aspect, chef Orlando Zaharia are o activitate intensă pe rețelele de socializare, unde îi ține pe fani la curent cu cele mai speciale momente. Juratul Chefi la cuțite a postat, pe contul personal de Facebook, o fotografie rară din ziua nunții cu Mădălina.

Cum arăta chef Orlando Zaharia în ziua nunții. Imagine rară

Chef Orlando Zaharia și Mădălina, soția lui, au o poveste de iubire extrem de specială. Cei doi s-au cunoscut în anul 2001, într-un fast food, la patru dimineața, atunci când juratul Chefi la cuțite avea doar 22 de ani.

Cererea în căsătorie a fost una spontană. Chef Orlando i-a pus marea întrebare partenerei sale pe o plajă din Cipru, fără inel. Bijuteria a fost aleasă mai târziu de amândoi.

În ceea ce privește nunta, Orlando Zaharia și Mădălina au avut parte de o petrecere de vis. Aceștia și-au organizat petrecerea vara, pe strada Paris.

„Și pot spune că a intrat în istorie ca fiind singura nuntă cu lăutari între două ambasade. Avem o căsnicie perfectă, cred că <<reţeta>> este la soţia mea și o ţine bine ascunsă. Ea a fost cea care a ţinut familia noastră unită și echilibrată și cred că asta se datorează și dozei ei mari de iubire, empatie și umor”, povestea juratul de la Chefi, potrivit Revista Viva.

Chef Orlando Zaharia este un familist convins. Juratul Chefi la cuțite are o relație foarte specială cu fiul lui

Atunci când nu se află pe platourile de filmare ale show-ului culinar, chef Orlando Zaharia încearcă să petreacă cât mai multe momente plăcute alături de cele mai importante persoane din viața lui. Juratul Chefi la cuțite este un familist convins.

De altfel, acesta are o relație foarte specială și cu fiul său. Andreas a moștenit pasiunea pentru bucătărie de la tatăl său, iar acest lucru i-a legat și mai tare.

„E disperat să vină să lucreze, să stea cu mine, își gătește acasă. Eu l-am luat de câteva ori ca să vadă cum se câștigă banii. I-am dat să curețe, să facă tot felul, nu a comentat și a făcut tot ce i-am cerut. Apoi a văzut la maică-sa cum se face și ușor, ușor a început să termine el câte o mâncare începută de maică-sa sau să-și facă singur”, a dezvăluit chef Orlando, potrivit retetesivedete.ro.