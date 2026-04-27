Diseară, de la 20:30, la Chefi la cuțite, echipele intră în cea de-a șaptea confruntare culinară

Seara culminează cu dezbateri aprinse la eliminare.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Aprilie 2026, 11:51 | Actualizat Luni, 27 Aprilie 2026, 11:52
Cine va câștiga întrecerea culinară, dar și ce motive vor aprinde scânteia dezbaterilor la eliminare și cine va ieși din concurs telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30. | Antena 1

În această seară, la Chefi la cuțite, de la ora 20:30, echipele conduse de Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se aliniază din nou la start pentru o nouă confruntare culinară – este vorba despre cea de-a șaptea întrecere a taberelor Chefi la cuțite. După dubla eliminare de miercurea trecută, emoțiile sunt uriașe – și doar concurenții victorioși sunt protejați de pericolul probei individuale, care îi poate scoate din concurs.

Cea de-a șaptea confruntare culinară diseară la Chefi la cuțite

Presiunea este cu atât mai mare și pentru că degustarea va fi făcută de invitații speciali de la Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii. Dintre degustători nu va lipsi Excelența Sa Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București. Iar proba este una care împrietenește bucătăriile celor două țări: fiecare echipă va avea de gătit un fel principal românesc și un desert tipic britanic. Dar cum în bucătăria show-ului culinar provocările sunt întotdeauna dublate de încercări surprinzătoare, de data aceasta gătitul va fi considerabil îngreunat de... exerciții de dicție. Cum e să prepari farfurii impecabile în timp ce spui ”Un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc”? Ceea ce la prima vedere sună amuzant poate deveni cu adevărat contraproductiv în timpul unei sesiuni încinse de gătit contracronometru.

Seara va culmina cu o probă individuală complicată, care va aduce discuții în contradictoriu între cei patru Chefi. Cine va câștiga întrecerea culinară, dar și ce motive vor aprinde scânteia dezbaterilor la eliminare și cine va ieși din concurs telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

