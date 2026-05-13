Echipa bordo a obținut o nouă victorie. Provocare dură: Chefii își impun unii altora combinații grele de ingrediente

Chefi la cuțite, lider de audiență. Echipa bordo a obținut aseară o nouă victorie. Provocare dură diseară: Chefii își impun unii altora combinații grele de ingrediente

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 Mai 2026, 13:26 | Actualizat Miercuri, 13 Mai 2026, 13:31
O nouă victorie pentru echipa bordo condusă de Chef Richard aseară, la Chefi la cuțite, într-o ediție care și-a păstrat poziția de lider detașat de piață în topul audiențelor.

Diseară, urmează o probă cu un grad înalt de dificultate – pentru că în cămară vor intra chiar Chefii, pregătiți să alcătuiască cele mai năstrușnice combinații de ingrediente cu care adversarii vor fi obligați să gătească.

Chefi la cuțite, lider de audiență

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:30 – 24:11, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.1 puncte de rating și 26.7% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.1 puncte de rating și 18.0% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.0 puncte de rating și 20.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.4 puncte de rating și 14.8% cotă de piață.

La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.5 rating și 18.5% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.7 puncte de rating și 15.9% cotă de piață. În minutul de aur 21:53, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite. Totodată, postul Antena 1 s-a impus ca lider de audiență la nivelul publicului comercial pe întreaga zi (02:00 – 26:00), întregistrând 2.1 puncte de rating și 20.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe poziția secundă, Pro TV, a obținut 2.1 puncte de rating și 20.3% cotă de piață.

Antena 1 a ocupat primul loc în topul audiențelor la nivelul publicului comercial și în prime time (19:00 – 24:00), cu 5.4 puncte de rating și 24.0% cotă de piață, în timp ce postul de pe următorul loc, Pro TV a înregistrat 4.5 puncte de rating și 20.3% cotă de piață.

Chefii își impun unii altora combinații grele de ingrediente

Ieri seară, tunicile bordo s-a bucurat de o nouă victorie, de data aceasta la confruntarea care a avut ca temă meniul tradițional românesc.

Echipa a fost ajutată de amuleta puternică folosită de Chef Richard, care și-a exploatat din plin puterea de a da numeroase ”freeze”-uri concurenților din echipele adverse.

Seara s-a încheiat cu plecarea din concurs a Mariei Vîlceanu, cea care a avut cel mai mic punctaj la proba individuală și a fost nevoită astfel să se despartă de colegii din echipa bej.

Competiția continuă strâns în această seară pentru că... mai sunt doar 4 confruntări între echipe până la Semifinala sezonului 17!

Se ascut cuțitele și Chefii intră în arenă diseară, pregătiți să joace un joc periculos: fiecare dintre ei va impune echipelor adverse cinci ingrediente alese din cămară, pentru alcătuirea felului principal.

E limpede că urmează combinații nebune de ingrediente, fiecare alegere fiind strategic gândită pentru a lovi bancurile adverse. În plus, sesiunea de gătit nu va fi lipsită de amenințătoarea alarmă, pentru că Chef Orlando va arunca în joc o amuletă. Cum se vor descurca echipele și cine va câștiga bătălia culinară telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 12 mai 2026

