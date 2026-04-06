Antena Căutare
Emoții mari și surprize la jurizările de diseară: audițiile sezonului 17 Chefi la cuțite se apropie de final

Urmează o săptămână intensă pentru jurații Chefi la cuțite, care se apropie cu pași mari de bootcamp.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Aprilie 2026, 12:15 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 12:18
Galerie
Mai este foarte puțin până la faza în care se vor definitiva echipele sezonului 17. Dar până atunci, Chefii intră în etapa finală a degustărilor din audiții, după ce, săptămâna trecută, clasamentul final de la amulete a stabilit câți concurenți va avea fiecare.

Astfel, Chef Richard a acumulat 56 de puncte și va intra în battle-uri cu șapte concurenți. Chef Sautner și Chef Popescu s-au aflat la egalitate, cu 49 de puncte – iar departajarea s-a făcut în funcție de amuletele câștigate de fiecare, astfel că Chef Sautner va avea șase concurenți, iar Chef Popescu, cinci. Cu 42 de puncte pe ultimul loc, Chef Orlando își va alcătui o echipă din patru concurenți.

Încă mai e vreme de descoperit talente culinare demne de a îmbrăca tunicile din battle-urile sezonului 17.

Articolul continuă după reclamă

În această seară, Chefii vor întâlni atât concurenți cu experiență, care s-au înscris individual la audiții și își doresc chiar cuțitul de aur, cât și... cupluri sau foste cupluri. Iar aici treaba se complică în bucătărie.

Pentru că mereu se va naște întrebarea: care e mai priceput? Dacă în cazul Alexandrei Vezureanu și al partenerului ei, Eli, veniți de la Timișoara, doamna conduce în bucătărie, în schimb fostul cuplu Raluca Bădulescu și Florin Stamin vine cu o dinamică diferită: el este cel care preia frâiele la bancul de lucru.

”Florin gătește excepțional. În perioada pandemiei, la ce bunătăți a putut să-mi gătească, m-am îngrășat zece kilograme în trei luni”, a povestit Raluca Bădulescu.

+2
Mai multe fotografii

Cum se va descurca Florin în bucătărie și ce verdicte vor da Chefii telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x