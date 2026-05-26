Finala Chefi la cuțite, 26 mai 2026. Alexandru Dodoaia a răbufnit în timpul unei probe. Cum a reușit să-l enerveze Darius

Situațiile tensionate nu au lipsit din Finala Chefi la cuțite sezonul 17! Alexandru Dodoaia a fost scos din sărite în timpul unei probe de colegul său, Darius. Pentru că se afla sub presiunea momentului, finalistul nu s-a mai putut abține și a răbufnit.

Mai mult, tânărul a dezvăluit că este dezamăgit de oamenii pe care i-a ales în echipă. Acesta a precizat că nu vede implicare din partea lor și că face totul de unul singur.

Alexandru Dodoaia, reacție neașteptată în finala Chefi la cuțite sezonul 17 de pe 26 mai 2026

Finalistul lui chef Richard Abou Zaki nu a mai ținut cont de camere și a răbufnit.

„În 18 battle-uri, chiar și în semifinală, nu am fost așa stresat! N-am putut să am și eu unul capabil aici! Să ajungi să faci cam toate elementele și te uiți așa la timp, mai ai 24 de minute și încă îți mai trebuie un piure.

Eram așa dezamăgit. Simțeam că nu se trage! Pur și simplu nu se trăgea, asta simțeam. Alex ești tu cu tine. Eu nu sunt genul de persoană, dar în momentul ăla îmi venea să urlu de supărare. Sunt foarte multe elemente de făcut și chiar nu știu...”, a spus Alexandru Dodoaia.

„Nu mai știam pe unde să o apuc! Chiar am dat 100%, dar el nu a știut că eu nu sunt bucătar profesionist”, a mărturisit Darius din echipa finalistului.

De asemenea, Alexandru Dodoaia a ținut să-i dezvăluit lui chef Richard Abou Zaki că nu primește ajutor din partea concurenților pe care i-a ales în echipa lui: „Nu pot să le fac pe toate singur! Ce înseamnă asta?!”.

„Intru în proba de main course. Pe Alex l-a simțit tensionat! (...) Nu cred că s-a prins cu echipa. Am notat un pic de tensiune acolo.”, a dezvăluit juratul.

„M-a scos din limite! M-a adus la extrema cealaltă! Din fericire la tristețe, m-a făcut terci psihic!”, a mai punctat finalistul.

Până și chef Richard Abou Zaki a fost deranjat de preparatul pe care l-a făcut Darius pentru Alexandru Dodoaia. Juratul a scos la iveală faptul că ceea ce a pregătit nu are sare și că nu ar trebui să arate așa.

