Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Finala Chefi la cuțite, 26 mai 2026. Alexandru Dodoaia a răbufnit în timpul unei probe. Cum a reușit să-l enerveze Darius

Finala Chefi la cuțite, 26 mai 2026. Alexandru Dodoaia a răbufnit în timpul unei probe. Cum a reușit să-l enerveze Darius

Alexandru Dodoaia a răbufnit în timpul unei probe din Finala Chefi la cuțite sezonul 17, care s-a difuzat pe 26 mai 2026. Darius a reușit să-l enerveze peste măsură, iar camerele de filmat i-au surprins reacțiile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 22:45 | Actualizat Marti, 26 Mai 2026, 22:52
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Situațiile tensionate nu au lipsit din Finala Chefi la cuțite sezonul 17! Alexandru Dodoaia a fost scos din sărite în timpul unei probe de colegul său, Darius. Pentru că se afla sub presiunea momentului, finalistul nu s-a mai putut abține și a răbufnit.

Citește și: Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite. Cu ce se ocupă

Mai mult, tânărul a dezvăluit că este dezamăgit de oamenii pe care i-a ales în echipă. Acesta a precizat că nu vede implicare din partea lor și că face totul de unul singur.

Alexandru Dodoaia, reacție neașteptată în finala Chefi la cuțite sezonul 17 de pe 26 mai 2026

Finalistul lui chef Richard Abou Zaki nu a mai ținut cont de camere și a răbufnit.

„În 18 battle-uri, chiar și în semifinală, nu am fost așa stresat! N-am putut să am și eu unul capabil aici! Să ajungi să faci cam toate elementele și te uiți așa la timp, mai ai 24 de minute și încă îți mai trebuie un piure.

Eram așa dezamăgit. Simțeam că nu se trage! Pur și simplu nu se trăgea, asta simțeam. Alex ești tu cu tine. Eu nu sunt genul de persoană, dar în momentul ăla îmi venea să urlu de supărare. Sunt foarte multe elemente de făcut și chiar nu știu...”, a spus Alexandru Dodoaia.

„Nu mai știam pe unde să o apuc! Chiar am dat 100%, dar el nu a știut că eu nu sunt bucătar profesionist”, a mărturisit Darius din echipa finalistului.

Citește și: Chefi la cuțite, 13 mai 2026. A curs cu punctaje maxime! Cine și-a rupt pantalonii de bucurie. Chef Sautner, rugăminte pentru el

De asemenea, Alexandru Dodoaia a ținut să-i dezvăluit lui chef Richard Abou Zaki că nu primește ajutor din partea concurenților pe care i-a ales în echipa lui: „Nu pot să le fac pe toate singur! Ce înseamnă asta?!”.

„Intru în proba de main course. Pe Alex l-a simțit tensionat! (...) Nu cred că s-a prins cu echipa. Am notat un pic de tensiune acolo.”, a dezvăluit juratul.

„M-a scos din limite! M-a adus la extrema cealaltă! Din fericire la tristețe, m-a făcut terci psihic!”, a mai punctat finalistul.

Până și chef Richard Abou Zaki a fost deranjat de preparatul pe care l-a făcut Darius pentru Alexandru Dodoaia. Juratul a scos la iveală faptul că ceea ce a pregătit nu are sare și că nu ar trebui să arate așa.

Colaj cu Alexandru Dodoaia alături de Darius și chef Richard Abou Zaki în finala Chefi la cuțite
+7
Mai multe fotografii

Cele mai bune momente din Finala Chefi la cuțite se văd în AntenaPLAY.

Finala Chefi la cuțite, 26 mai 2026. Finaliștii și-au format echipele. Ce premieră a anunțat Irina Fodor în show-ul culi...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal” Au primit &#8220;interzis&#8221;! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: &#8220;Nu e legal&#8221;
Observatornews.ro Țeapa cu mașini de lux. Români, păcăliți că pentru 1.000 de euro și-au luat bolizi Țeapa cu mașini de lux. Români, păcăliți că pentru 1.000 de euro și-au luat bolizi
Antena 3 Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți bani a încasat Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți bani a încasat
Comentarii


Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Citește și
Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară: cursă fantastică pentru trofeul sezonului 17
Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară: cursă fantastică pentru trofeul sezonului 17
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Semifinala Chefi la cuțite, 25 mai 2026. Jurații au degustat preparatele semifinaliștilor. Ce au dezvăluit despre farfurii
Semifinala Chefi la cuțite, 25 mai 2026. Jurații au degustat preparatele semifinaliștilor. Ce au dezvăluit despre...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți bani a încasat
Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Nicușor Dan va desemna premierul României! Favorit ar fi Eugen Tomac, unul dintre apropiații fostului președinte Traian Băsescu!
Nicușor Dan va desemna premierul României! Favorit ar fi Eugen Tomac, unul dintre apropiații fostului președinte... BZI
Nicușor Dan se pregătește să scoată din joben premierul tehno-politician, cu priză și la PSD, și la USR, dar și la PNL
Nicușor Dan se pregătește să scoată din joben premierul tehno-politician, cu priză și la PSD, și la USR, dar... Jurnalul
Ce nu îți spune nimeni despre vacanța în Tunisia. Cum m-a cucerit prin oamenii, culorile și atmosfera ei autentică
Ce nu îți spune nimeni despre vacanța în Tunisia. Cum m-a cucerit prin oamenii, culorile și atmosfera ei autentică Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Putin le şterge datoriile ruşilor care vor să lupte în Ucraina
Putin le şterge datoriile ruşilor care vor să lupte în Ucraina Observator
Ce înseamnă un rezultat HPV modificat? Ghid pentru paciente
Ce înseamnă un rezultat HPV modificat? Ghid pentru paciente MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x