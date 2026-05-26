Finala Chefi la cuțite, 26 mai 2026. Jurizarea care i-a luat prin surprindere pe chefi. Ce note a primit desertul Marinei Luca

Chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Richard Abou Zaki au fost luați prin surprindere de notele degustătorilor pentru desertul Marinei Luca. Toți au fost uluiți.

Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 23:45 | Actualizat Marti, 26 Mai 2026, 23:33
Jurații au avut parte de o situație neașteptată la ultima probă din Finala Chefi la cuțite sezonul 17, de pe 26 mai 2026. Desertul pe care l-a făcut Marina Luca, cuțitul de aur al echipei verzi, a fost discutat intens de către degustători.

Aceștia au fost extrem de atenți la fiecare detaliu din farfurie. Unii chefi au fost impresionați de tehnică și plating, în timp ce alții au „taxat” unele greșeli. Așadar, desertul ei a primit și note de 2 sau 3.

„Un desert care mie mi-a plăcut mult! Super bun!”, a dezvăluit chef Richard Abou Zaki.

„Doamne, ce bun e!”, a mai precizat chef Alexandru Sautner.

„Dacă aveam puțină floare de portocală era de nota 6!”, a spus unul dintre degustători.

„Un desert, după părerea mea, de 5 puncte!”, a evidențiat și chef Ștefan Popescu.

Deși a primit o mulțime de laude din partea juraților, desertul Marinei Luca nu a fost pe placul tuturor. Așadar, unii degustători i-au dat 2 sau 3 puncte preparatului dulce. Până și chefii au fost luați prin surprindere de note.

„Wow, șocant! 2?! Dacă asta e echipă de două puncte nu mai înțeleg nimic!”, a reacționat chef Richard Abou Zaki.

„M-a șocat! Nu știu ce nu le-a plăcut la desertul ăsta! M-au șocat anumite note. Cum să dea 2 puncte? Sunt chiar bulversat, nu înțeleg votul!”, a mai precizat chef Alexandru Sautner.

„Nu e în regulă, sincer! Chiar nu e în regulă!”, a mai evidențiat și chef Orlando Zaharia.

Dacă desertul Marinei a stârnit o mulțime de reacții în platou, cel al lui Vladimir a reușit să atragă atenția cu aspectul lui: „O idee foarte interesantă! Morcovul a fost foarte bine gătit și gustos. Foarte bun ca textură!”.

„M-a entuziasmat curajul, gustul mai puțin! Aș fi pus puțină cojită de portocală proaspătă aici. Îi dau 5, apreciez curajul!”, a dezvăluit chef Richard Abou Zaki despre farfuria lui Vladimir.

De asemenea, și desertul lui Ștefan a reușit să atragă atenția juraților. Mulți l-au apreciat pentru gustul autentic și mai puțin dulce.

„Cred că e o finală strânsă! Mi se pare incredibil!”, a mai dezvăluit chef Richard Abou Zaki.

„Jurizarea asta la desert mi se pare foarte nedreaptă. Asta mă neliniștește!”, a mai fost replica lui chef Alexandru Sautner.

De asemenea, jurații au mai ținut să precizeze că situația se poate schimba radical în funcție de notele degustătorilor. Un lucru este cert, chefii așteaptă cu nerăbdare să afle marele câștigător al sezonului 17 Chefi la cuțite.

