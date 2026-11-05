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Frații gemeni care au fost la un pas să-și piardă picioarele, vin la Chefi la cuțite. Povestea, la preselecțiile din sezonul 18

Audițiile sezonului 18 Chefi la cuțite vin cu povești uluitoare. Descoperă din 15 noiembrie concurenții care speră să ia cuțitele de trecere în bootcamp.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 13:40 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 13:43
Frații gemeni care au fost la un pas să-și piardă picioarele, vin la Chefi la cuțite. Povestea, la preselecțiile din sezonul 18 | antena 1
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Mai sunt zece zile până la marea premieră a sezonului 18 Chefi la cuțite: duminică, 15 noiembrie, de la ora 20:00, arena preselecțiilor se va deschide pentru o diversitate fantastică de concurenți.

Frații gemeni care au fost la un pas să-și piardă picioarele, vin la Chefi la cuțite

Gemenii Leon și George Moldovan își doresc să-i cucerească pe jurați cu două preparate sofisticate, fiind pasionați de gătit. Dincolo de plăcerea cu care gătesc, frații împart un trecut cu perfomanțe sportive, practicând luptele din copilărie.

Traseul lor a fost, însă, întrerupt de perioade traumatizante după ce și-au descoperit grave probleme de sănătate. ”La 25 de ani m-am îmbolnăvit. Mi s-au înfundat arterele femurale.

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Am fost în pericol de amputare a picioarelor. Aveam dureri îngrozitoare și am crezut că acela e sfârșitul”, a mărturisit George. La rândul lui, Leon s-a confruntat cu aceeași boală: ”Jos, la gleznă, pulsul era zero. Practic, piciorul era mort.

Nu eram pregătit psihic pentru a pierde un picior”, a dezvăluit Leon la întâlnirea cu Chefii. Întreaga poveste cutremurătoare urmează în audițiile Chefi la cuțite.

Povestea unuia dintre concurenții de la preselectiile Chefi la cuțite. A gătit pentru vedete de la Hollywood și vine să ... Cine este Leonard Dinu, tânărul bucătar care vine la preselecțiile Chefi la cuțite. A lucrat în Anglia și a gătit cu che...

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