Frații gemeni care au fost la un pas să-și piardă picioarele, vin la Chefi la cuțite. Povestea, la preselecțiile din sezonul 18

Mai sunt zece zile până la marea premieră a sezonului 18 Chefi la cuțite: duminică, 15 noiembrie, de la ora 20:00, arena preselecțiilor se va deschide pentru o diversitate fantastică de concurenți.
Frații gemeni care au fost la un pas să-și piardă picioarele, vin la Chefi la cuțite
Gemenii Leon și George Moldovan își doresc să-i cucerească pe jurați cu două preparate sofisticate, fiind pasionați de gătit. Dincolo de plăcerea cu care gătesc, frații împart un trecut cu perfomanțe sportive, practicând luptele din copilărie.
Traseul lor a fost, însă, întrerupt de perioade traumatizante după ce și-au descoperit grave probleme de sănătate. ”La 25 de ani m-am îmbolnăvit. Mi s-au înfundat arterele femurale.
Am fost în pericol de amputare a picioarelor. Aveam dureri îngrozitoare și am crezut că acela e sfârșitul”, a mărturisit George. La rândul lui, Leon s-a confruntat cu aceeași boală: ”Jos, la gleznă, pulsul era zero. Practic, piciorul era mort.
Nu eram pregătit psihic pentru a pierde un picior”, a dezvăluit Leon la întâlnirea cu Chefii. Întreaga poveste cutremurătoare urmează în audițiile Chefi la cuțite.