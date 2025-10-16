Itinerar surprinzător pentru jurații Chefi la cuțite: noul sezon aduce întreceri desfășurate în locuri emblematice ale României

Antena Căutare
Sezonul Chefi la cuțite care schimbă jocul va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 13:52 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 14:06
Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00.

Competiția culinară va avea gustul intens condimentat al spectacolului în bucătărie care aduce noutăți surprinzătoare pentru cei patru jurați. Una dintre noutățile care schimbă dinamica întrecerii este itinerarul neașteptat al Chefilor în afara platoului, pe parcursul etapei amuletelor.

Astfel, luptele pentru amulete se desfășoară în sezonul 16 Chefi la cuțite în locuri emblematice ale României, precum Piața Sfatului din Brașov, Peștera, Castelul Bran și Cazinoul istoric din Constanța. Platoul amuletelor va fi înlocuit cu decorurile unora dintre cele mai frumoase destinații – fiecare întrecere având o nouă etapă inspirată de locul ales, care le va da Chefilor o provocare în plus, complicând lucrurile.

Citește și: Răspuns impresionant al publicului pentru evenimentul lui Chef Richard de la Chefi la cuțite: pop-up-ul Retroscena este sold out

Cei patru jurați trăiesc din plin în sezonul 16 surpriza acestui itinerar, pe care îl descoperă pas cu pas. Începută cu totul neașteptat în mijlocul Pieței Obor din București, călătoria lor va dura de-a lungul etapei amuletelor, jurații revenind în platoul Chefi la cuțite pentru battle-urile între echipe.

Aceasta este doar una dintre noutățile sezonului 16! Show-ul culinar care începe la Antena 1 și AntenaPLAY pe 16 noiembrie va atinge un alt nivel odată cu surprizele dezvăluite una după alta de către prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor.

Sezonul Chefi la cuțite care schimbă jocul va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

Citește și: Chef Richard a gătit pentru copiii bolnavi de cancer: "A fost o experiență răscolitoare, care nu se poate compara cu nimic"

