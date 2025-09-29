Evenimentul culinar al anului în România a suscitat un interes impresionant din partea publicului: serile pop-up-ului Retroscena sunt sold out, astfel că în fața unei cereri atât de mari, locurile au fost suplimentate, cu două prânzuri, în zilele de 9 și 16 noiembrie.

Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki va recrea, între 5 și 16 noiembrie, la Domeniul Știrbey, magia restaurantului său cu stea Michelin, Retroscena, oferind un spectacol gastronomic de excepție cu preparatele faimoase create de el la restaurantul cu care a devenit singurul român cu stea Michelin.

Răspuns impresionant al publicului pentru evenimentul lui Chef Richard de la Chefi la cuțite: pop-up-ul Retroscena este sold out

Astfel, Chef Richard va aduce în România întreaga sa echipă de la Retroscena, dar și meniul, conceptul și viziunea sa culinară, pentru un eveniment gastronomic unic.

În fața interesului uriaș generat de pop-up-ul Retroscena, locurile au fost suplimentate cu două prânzuri, în zilele de 9 și 16 noiembrie, singurele duminici din perioada dedicată evenimentului (5-16 noiembrie). Rezervările se pot face acum pe retroscena.domeniul-stirbey.ro.

„Le mulțumesc din suflet oamenilor care au intrat într-un număr atât de mare pe site-ul rezervărilor. Sunt atât de emoționat și recunoscător. Aștept cu nerăbdare să trăiesc această experiență unică la Domeniul Știrbey”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.