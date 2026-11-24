Mai sunt doar câteva săptămâni până la Crăciun, iar fuga după cadouri a început deja. Iată cât te costă să faci singur cadourile pentru cei dragi și vezi dacă e opțiune pentru tine în acest an.

Sărbătorile de iarnă sunt anunțate de agitația premergătoare lor. Goana după cadouri, alimentele potrivite, dulciurile preferate și altele sunt la ordinea zilei încă de la finalul lunii noiembrie.

În acest an, trendurile de pe rețelele de socializare anunță sărbători handmade, însă acestea vin cu timp și costuri specifice.

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Cât te costă să oferi de sărbători cadouri handmade

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Am pregătit mai jos o listă de idei de cadouri handmade și prețurile aproximative la care ar putea ajunge confecționarea lor.

Obiecte decorative din argilă care se usucă la aer

O idee interesantă care îți pune în evidență abilitățile artistice, imaginația și cât de bine îți cunoști prietenii sau familia. Poți realiza decorațiuni de brad, suporturi de lumânare sau pentru bețișoare parfumate, suporturi de bijuterii, oglinzi personalizate, rame foto, scrumiere sau tot felul de animăluțe în funcție de persoana căreia dorești să-i oferi cadoul respectiv.

Un pachet cu pastă modelatoare costă aproximativ 10-15 lei. În cazul în care ai nevoie de forme pentru a tăia cu precizie fiecare obiect, atunci trebuie să adaugi și costurile acestora (aproximativ 15 lei). Precum și cele pentru pictură (aproximativ 30 de lei, cele pentru ceramică, ori aproimativ 10 lei tubul de acrilice) și lăcuire (aproximativ 20 de lei).

Mergem pe același fir și continuăm cu: tablouri

Fie că realizezi un colaj, fie un tablou pictat ai nevoie de o bază și materiale pentru a umple spațiul respectiv. Poți utiliza o pânză (prețul diferă în funcție de mărime), ai nevoie de acrilice (prețul diferă de culorile folosite și brand) și multă răbdare. Dacă vrei un tablou cu totul special, poți broda un mesaj sau un simbol care să îl facă pe celălalt să se gândească la tine de fiecare dată când îl privește. Aici se mai adaugă costuri suplimentare pentru ac (aproximativ 5 lei) și ață (aproximativ 6 lei dacă iei o singură bobină).

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Geantă, husă de laptop sau porfard

Din materiale textile sau piele poți realiza o geantă pentru doamnă sau domnișoară sau o husă pentru laptop unisex. De asemenea, un porfard poate fi util oricui în viața de zi cu zi sau în vacanță.

Aici prețurile sunt mai ridicate, bumbacul pornind de la aproximativ 10 lei/p, pielea ecologică în jur de 50 de lei/mp, etamina aproximativ 22 lei/mp, materialele textile impermeabile aproximatv 20 de lei/mp, la fel și cele textile în carouri ori tricot velvet.

Patternul pentru un astfel de proiect poate fi găsit în online și necesită cusături simple și multă răbdare. Pot fi personalizare cu franjuri (ceea ce înseamnă costuri suplimentare) sau diferite broderii, ori petice aplicate).

Pentru genți tip plăsuțe se pot folosi fețe de pernă cu un imprimeu la alegere (de la aproximativ 9 lei până la mii de lei, în funcție de material) și material pentru toarte.

Costurile pot fi reduse dacă sunt folosite obiecte vestimentare pe care nu le mai folosești, însă sunt în stare bună.

De asemenea, costurile pot crește considerabil dacă un ac nu este de ajuns și este nevoie de o mașină de cusust. Prețurile pornesc de la aproxiamtiv 20 lei (pentru cele mini) și ajung până la sute și chiar mii de lei. Aici depinde foarte mult dacă este doar un moft sau o pasiune căreia dorești să îi dedici timp, energie și buget.

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Albume foto

Albumele foto reprezintă un dar cu un plus de emoție. Acolo sunt strânse amintiri de peste ani și momente pe care le împărătșiți împreună. Acest dar este sentimental și poate fi realizat într-o manieră personalizată.

Dacă nu ai găsit în magazine albumul foto care să vă reprezinte prietenia, atunci îl poți realiza chiar tu. Ai nevoie de hârtie cartonată și de pozele pe care dorești să le așezi în album.

Prețurile pentru imprimarea fotografiilor diferă în funcție de dimensiune și hârtie (de la 1,50 lei/bucată până la 100 de lei/bucată). Costurile totale cresc odată cu numărul de fotografii folosite. De asemenea, ai nevoie de hârtie cartonată pentru cotor și adeziv pentru lipirea pozelor (aproximativ 20 de lei). Poți folosi un carnețel (aproximativ 15 lei) și să lipești pozele acolo, având grijă ca dimensiunile să se potrivească.

Pozele din acest album pot fi personalizate cu broderii, fie coși conturul persoanelor din fotografii, fie diferite simboluri. Astfel că, aici se adaugă un cost suplimentar pentru ață și ac.

Pachet de cărți de joc personalizat

Dacă ai în cercul de prieteni sau în familie pe cineva pasionat de jocuri de cărți, ei bine, poți să personalizezi un pachet (aproximativ 10 lei). Fie lipești poze cu persoana respectivă (aici se adaugă costurile imprimării pozelor de care am amintit anterior), fie le pictezi așa cum dorești (aici se adaugă costurile materialelor de pictură de care am amintit anterior), ori realizezi din ele un tablou inedit, lipind cărțile pe o pânză (aici se adaugă costurile acesteia, aproximativ 15 lei, în funcție de mărime) sau adunându-le într-o ramă foto (aici se adaugă costurile pentru rama dorită, aproximativ 15 lei, în funcție de mărime).

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Un desert sau preparat care să-i aducă aminte de copilărie

Deserturile preferate sunt întotdeauna un cadou binevenit. Acestea arată că te-ai gândit la persoana respectivă, știi ce îi place, ce arome preferă, chiar și forme și, mai ales, ce alimente nu consumă și la care este alergică.

Fie alegi o rețetă de Crăciun, fie una inedită sau chiar una cu care știi că nu vei da greș, precum desertul preferat, siropuri sau băuturi realizate în casă.

Costurile aici țin de ingrediente (ouă, aproximativ 20 lei, ulei, aproximativ 10 lei, făină, aproximativ 3 lei, unt, aproximativ 10 lei, zahăr, aproximativ 5 lei, lapte, aproximativ 10 lei, praf de cop, aproximativ 2 lei, bicarbonat de sodiu, aproximativ 6 lei, esențe, aproximativ 6 lei, nuci, aproximativ 30 de lei, fructe, aproximativ 15 lei), timp, electrocasnice. De asemenea, dacă există restricții alimentare, costurile pot crește la ingredinte.

Cărți

De pe lista de sărbători nu pot lipsi cărțile. Sunt un mesaj puternic: „M-am gândit la tine când am văzut cartea aceasta/ când am citit descrierea” sau „Mi-ai vorbit despre pasiunea ta pentru... și am descoperit cartea asta care te poate ajuta” sau „Știu că treci printr-o perioadă grea, această carte m-a ajutat să ies la liman și poate te ajută și pe tine”.

Oferind o carte, oferi de fapt o întreagă experiență. Poți alege cărți de ficțiune, de nonficțiune, ghiduri practice, cărți de bucate, cărți rare, cu autograf, titluri pe care știi că le-a căutat persoana respectivă și nu a dat de ele, din literatura română sau străină. Cărți premiate sau pe care le-ai descoperit chiar tu. Mesajul este același și emoția stârnită este cu totul aparte. Bineînțeles, persoana căreia vrei să îi oferi o carte în dar ar fi potrivit să își ocupe timpul cu o astfel de îndeletnicire, nu să fie o excepție.

Prețurile cărților sunt în continuă creștere în România, însă cu un buget de aproximativ 60-100 de lei poți face un cadou deosebit.

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Experiențe

Experiențele sunt cele care contează la finalul zilei. Poate fi un pachet oferit de o firmă anume, precum saltul cu parașuta (apriximativ 2.000 de lei), ori o seară plănuită în așa fel încât să vă relaxați împreună, punând la dispoziție gustări, băutură, jocuri sau cărți ori materiale de pictură sau olărit. Prețul diferă în funcție de planurile fiecăruia (un buget de 500 de lei poate acoperi mai multe dintre ideile prezentate).

De asemenea, poți rezerva locuri la ateliere de pictură (aproximativ 180 de lei de persoană), de făcut bijuterii (aproximativ 500 de lei/persoană) sau alte tipuri de ateliere care să vă aducă bucurie amândurora sau întregului grup de prieteni. Totodată, biletele la piese de teatru, concerte sau stand-up comedy sunt o idee care poate să vă aducă împreună în momente deosebite.

Piñata personalizată sau gift bag

De la alegerea pungii/coșului/piñata până la cele mai mici detalii din ele pot face diferența între un cadou generic și unul în care s-a pus emoție și intenție.

Prețurile la acest tip de cadouri diferă în funcție de alegerea obiectului în care dorești să pui toate celelalte lucruri, reprezentând în sine mare parte din cadou (aproximativ 30 de lei). După care se adaugă prețul celorlalte obiecte, în funcție de tema aleasă, vârsta persoanei care primește cadoul respectiv, buget. Poți alege, în funcție de bugetul pe care ți-l stabilești, dulciuri, ceaiuri speciale, obiecte de scris, cosmetice, obiecte de arts&crafts și multe altele. Important este că ai în minte ceea ce își dorește persoana respectivă pentru a avea parte de un moment de respiro și poate apela la cadoul de la tine să își recapete energia oricând are nevoie.

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Acestea sunt doar câteva dintre ideile care ți-ar putea schimba și ție percepția asupra cadourilor de sărbători, dar și persoanelor dragi.