Un concurent primit în acest episod al show-ului Chefi la cuțite a povestit cum a ajuns să-i cunoască pe Gabi Tamaș și Dan Alexa, dar și ce poveste de viață are.

Un concurent de la Chefi la cuțite îi cunoaște pe Gabi Tamaș și Dan Alexa! Ce poveste de viață are și cum i-a surprins pe jurați | antena 1

Cristian Anheliuc, cunoscut drept „Micuțu din Bucovina”, a avut o apariție memorabilă la „Chefi la cuțite”.

Un concurent de la Chefi la cuțite îi cunoaște pe Gabi Tamaș și Dan Alexa!

La 47 de ani, concurentul are o înălțime de 2,10 metri și o greutate de aproximativ 180 de kilograme, însă dimensiunile sale impresionante nu au fost singurul lucru care i-a surprins pe jurați. Bărbatul a povestit că a fost bodyguard pentru fotbaliștii de la Juventus Torino și că a avut ocazia să petreacă o săptămână alături de Michael Schumacher.

Pentru audiții, Cristian a pregătit pui la cuptor cu dulceață de ardei iute. Preparatul a fost unul simplu, dar concurentul a mizat pe gust și pe o combinație care îi place. Chef Richard a făcut chiar o observație înainte de degustare: „Știu că nu se face, dar ăsta se mănâncă cu mâna”. Astfel, jurații au ajuns să guste preparatul fără tacâmuri, într-un moment mai puțin obișnuit în platou.

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A fost bodyguard la Juventus și l-a cunoscut pe Michael Schumacher

Cristian Anheliuc a povestit că a lucrat timp de doi ani la Juventus Torino, unde a făcut parte din echipa care asigura protecția fotbaliștilor. Acolo a avut ocazia să îi cunoască pe jucătorii unei generații de aur. Își amintește că, în funcție de meciuri, ajungeau uneori în localul lui Pavel Nedvěd, unde fotbaliștii se relaxau cu bere sau apă minerală. Potrivit concurentului, petrecerile erau decente, iar jucătorii nu obișnuiau să exagereze cu alcoolul.

Una dintre cele mai speciale experiențe a fost întâlnirea cu Michael Schumacher. În 2005, Cristian a fost singurul român care a avut ocazia să petreacă o săptămână în preajma celebrului pilot de Formula 1. Acesta și-a amintit că Schumacher l-a invitat să stea la masă cu el și cu ceilalți, iar momentul a fost atât de emoționant încât lui și colegilor le tremurau furculițele în mână.

Concurentul a dezvăluit că îi cunoaște și pe Gabi Tamaș și Dan Alexa, cu care a păstrat legătura de-a lungul timpului. A explicat și ce înseamnă, în opinia lui, meseria de bodyguard: nu să provoci scandaluri sau să sari la bătaie, ci să fii atent, să anticipezi pericolele și să controlezi situațiile. A fost inclusiv instructor de gărzi de corp și a participat la pregătirea echipei care asigură protecția președintelui Nepalului.

A primit patru cuțite chiar de ziua lui

Dincolo de experiența în securitate, Cristian a lucrat și ca ambulanțier și asistent medical generalist, făcând voluntariat în domeniul urgențelor, inclusiv în perioada pandemiei. Gătitul a rămas însă o pasiune, dar și o necesitate, după cum a mărturisit că este burlac și gătește atât de nevoie, cât și de plăcere.

Un alt moment amuzant al audiției a fost provocarea la skandenberg lansată de Chef Richard. Concurentul a dezvăluit că a fost arbitru de skandenberg, ajungând în 2019 la nivel de arbitru senior, cu dreptul de a arbitra competiții oriunde în lume. A participat inclusiv la organizarea unor concursuri în penitenciar, alături de Radu Valahu.

În cele din urmă, puiul pregătit de Cristian a fost apreciat de jurați. Chef Richard a remarcat că uneori un preparat simplu, dacă este gătit corect, poate aduce patru cuțite. Iar concurentul a avut parte de o surpriză cu atât mai mare cu cât chiar în ziua audiției împlinea 47 de ani. A primit patru cuțite și a spus că este un cadou pe care îl va ține minte toată viața.