Oana Zăvoranu, Lora și alte vedete surpriză vin la Chefi la cuțite, în sezonul 18. Cine va mai găti în fața juraților

Ramona Bădescu, Lora, Oana Zăvoranu, fiica lui Adrian Ilie și fiica lui Gică Popescu, dar și artistul de stand-up Teo și soția Chef Melinda Teohari gătesc în noul sezon Chefi la cuțite.

Mai sunt nouă zile până când Irina Fodor va da startul luptelor pentru amuletele sezonului 18 Chefi la cuțite, iar Chefii își vor relua locurile la masa juraților, primind în ringul audițiilor pe nevăzute atât concurenți dornici de afirmare, cât și oaspeți celebri. Ramona Bădescu, dar și Lora, alături de soțul ei, Ionuț Ghenu vin să gătească în noul sezon al show-ului culinar. Ce preparate vor pregăti pentru Chefi telespectatorii vor descoperi în audițiile care încep din 15 noiembrie la Antena 1 și AntenaPLAY.

Alături de ei, la bancurile din bucătăria Chefi la cuțite două prietene își vor împărți rolurile astfel încât să-și dovedească priceperea în domeniul gastronomic - este vorba despre fiicele a două nume legendare din generația de aur a fotbalului românesc: Milana, fiica lui Adrian Ilie, și Maria, fiica lui Gică Popescu.

Printre cei care vor încerca să-i surprindă pe jurați cu preparate delicioase se numără și Oana Zăvoranu, care va beneficia de ajutorul oferit chiar de soțul ei, Alex Ashraf.

Artistul de stand-up Teo va păși încrezător în bucătăria Chefi la cuțite, convins că are un sprijin de bază într-un specialist de marcă al acestui domeniu: soția lui, Melinda Teohari, care este Chef și antreprenor cunoscut din aria culinară. Ce vor găti vedetele și cum vor reacționa jurații telespectatorii vor afla urmărind noul sezon Chefi la cuțite, din 15 noiembrie, la Antena 1 și AntenaPLAY.

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