Primul cuțit de aur al sezonului 17 Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki oferă mult râvnita distincție

Ediția Chefi la cuțite difuzată în această seară, la Antena 1 și AntenaPLAY, de la 20:30, vine cu primul cuțit de aur al sezonului 17: Chef Richard Abou Zaki va oferi distincția, într-un moment plin de emoție.

Ediția Chefi la cuțite difuzată în această seară, la Antena 1 și AntenaPLAY, de la 20:30, vine cu primul cuțit de aur al sezonului 17 | Antena 1

Cine îl va obține și ce preparat îl va convinge pe jurat să facă gestul telespectatorii vor descoperi urmărind ediția show-ului culinar de diseară.

Chef Richard Abou Zaki oferă cuțitul de aur din sezonul 17 Chefi la cuțite

Tot diseară urmează și lupta pentru cea de-a patra amuletă – care vine cu o temă ce va provoca la maximum creativitatea Chefilor. Va fi o seară dulce – sau dulce-amară pentru unii. Urmează proba desertului: pentru a câștiga amuleta de diseară, jurații vor avea de pregătit preparate dulci, dar nu oricum, ci cu anumite ingrediente impuse, care le vor da rețetele peste cap.

Este vorba despre caviar, stridie, trufă și katsuobushi. Cum își vor face loc în prăjiturile juraților rămâne de văzut.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Chef Richard Abou Zaki a plâns în hohote, chiar în timpul emisiunii! Ce anume l-a făcut să nu își stăpânească lacrimile

Cert este că lupta devine tot mai aprigă, după ce săptămâna trecută Chef Ștefan, Chef Richard și Chef Orlando au câștigat fiecare câte o amuletă. Bilanțul săptămânii trecute îl plasează pe primul loc pe Chef Richard, cu 13 puncte, urmat la egalitate de Chef Orlando și Chef Ștefan, cu 11 puncte, iar pe ultimul loc, cu 7 puncte, se situează Chef Sautner.

Clasamentul punctajelor de la amulete va decide câți concurenți va avea fiecare jurat în echipă, așadar fiecare înfruntare din ringul culinar contează. Ce deserturi vor pregăti Chefii, cine va câștiga amuleta, dar și cine va pleca acasă cu prețiosul cuțit de aur telespectatorii vor afla din ediția Chefi la cuțite de la 20:30.