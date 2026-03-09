Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Primul cuțit de aur al sezonului 17 Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki oferă mult râvnita distincție

Primul cuțit de aur al sezonului 17 Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki oferă mult râvnita distincție

Ediția Chefi la cuțite difuzată în această seară, la Antena 1 și AntenaPLAY, de la 20:30, vine cu primul cuțit de aur al sezonului 17: Chef Richard Abou Zaki va oferi distincția, într-un moment plin de emoție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 09 Martie 2026, 12:32 | Actualizat Luni, 09 Martie 2026, 12:34
Galerie
Ediția Chefi la cuțite difuzată în această seară, la Antena 1 și AntenaPLAY, de la 20:30, vine cu primul cuțit de aur al sezonului 17 | Antena 1

Cine îl va obține și ce preparat îl va convinge pe jurat să facă gestul telespectatorii vor descoperi urmărind ediția show-ului culinar de diseară.

Chef Richard Abou Zaki oferă cuțitul de aur din sezonul 17 Chefi la cuțite

Tot diseară urmează și lupta pentru cea de-a patra amuletă – care vine cu o temă ce va provoca la maximum creativitatea Chefilor. Va fi o seară dulce – sau dulce-amară pentru unii. Urmează proba desertului: pentru a câștiga amuleta de diseară, jurații vor avea de pregătit preparate dulci, dar nu oricum, ci cu anumite ingrediente impuse, care le vor da rețetele peste cap.

Este vorba despre caviar, stridie, trufă și katsuobushi. Cum își vor face loc în prăjiturile juraților rămâne de văzut.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Chef Richard Abou Zaki a plâns în hohote, chiar în timpul emisiunii! Ce anume l-a făcut să nu își stăpânească lacrimile

Cert este că lupta devine tot mai aprigă, după ce săptămâna trecută Chef Ștefan, Chef Richard și Chef Orlando au câștigat fiecare câte o amuletă. Bilanțul săptămânii trecute îl plasează pe primul loc pe Chef Richard, cu 13 puncte, urmat la egalitate de Chef Orlando și Chef Ștefan, cu 11 puncte, iar pe ultimul loc, cu 7 puncte, se situează Chef Sautner.

Colaj cu Irina Fodor și jurații Chefi la cuțite
+4
Mai multe fotografii

Clasamentul punctajelor de la amulete va decide câți concurenți va avea fiecare jurat în echipă, așadar fiecare înfruntare din ringul culinar contează. Ce deserturi vor pregăti Chefii, cine va câștiga amuleta, dar și cine va pleca acasă cu prețiosul cuțit de aur telespectatorii vor afla din ediția Chefi la cuțite de la 20:30.

Înapoi la Homepage
AS.ro Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Observatornews.ro Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură
Antena 3 Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici” Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Ediția de ieri Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Orlando Zaharia, învingător aseară în lupta pentru amuletă
Ediția de ieri Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Orlando Zaharia, învingător aseară în lupta pentru...
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani Catine.ro
Chef Richard Abou Zaki a plâns în hohote, chiar în timpul emisiunii! Ce anume l-a făcut să nu își stăpânească lacrimile
Chef Richard Abou Zaki a plâns în hohote, chiar în timpul emisiunii! Ce anume l-a făcut să nu își...
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini... Elle
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat HelloTaste.ro
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni Jurnalul
Eva Zaharescu, surprinsă în ipostaze romantice. Tânăra a fost fotografiată sărutându-se cu un bărbat mult mai în vârstă
Eva Zaharescu, surprinsă în ipostaze romantice. Tânăra a fost fotografiată sărutându-se cu un bărbat mult mai... Kudika
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici Redactia.ro
Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20%
Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20% Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026 Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x