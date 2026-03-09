Antena Căutare
Home News Inedit Cea mai importantă funcție Google, potrivit experților. La ce risc te expui dacă nu o folosești

Cea mai importantă funcție Google, potrivit experților. La ce risc te expui dacă nu o folosești

Experții au dezvăluit cea mai importantă funcție Google și de ce recomandă utilizatorilor să o încerce imediat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 09 Martie 2026, 14:17 | Actualizat Luni, 09 Martie 2026, 14:18
Google oferă gratuit o funcție importantă | Shutterstock

Puțini utilizatori știu că există o funcție automată gratuită oferită de Google, care elimină informațiile despre tine în rezultatele căutărilor pe Internet.

Ca urmare, funcția nu e atât de folosită pe cât consideră experții că ar fi recomandat, scrie BBC News.

Funcția te poate ajuta să îți protejezi numele, adresa, numărul de telefon și multe alte informații importante.

Acestea sunt uneori vândute pe Internet fără să îți dai seama.

Articolul continuă după reclamă

Cea mai importantă funcție Google, potrivit experților

Puțini utilizatori știu că unele companii le vând online numele, adresa de acasă, numărul de telefon și multe alte informații, fără să își dea seama. Așa-numiții brokeri de date oferă informațiile tale oricui vrea să le cumpere, la prețuri foarte mici, ceea ce îți poate pune siguranța în pericol.

O funcție Google face ca aceste informații să fie mai greu de găsit. În plus, e un serviciu gratuit oferit de gigantul tech, accesibil oricui, numit Results About You (Rezultate despre tine).

Google scanează constant internetul pentru a alimenta motorul său de căutare, inclusiv detalii importante colectate de la brokeri de date. Prin acest proces, compania te poate expune fără să vrea la diverse riscuri serioase.

Dar Results About You îți permite să ceri Google să elimine aceste informații din rezultate. Mai mult, compania a actualizat recent serviciul pentru a-l face și mai util.

Citește și: Ce au căutat românii pe Google în 2025. Compania a dezvăluit numele și termenii care au ajuns în top

„E o decizie evidentă,” a declarat Thorin Klosowski, expert în cadrul Electronic Frontier Foundation (EFF), o organizație pentru drepturi digitale.

Potrivit lui Klosowski, Results About You e unul dintre cele mai importante instrumente de protecție a vieții private de pe piață.

„Dintre lucrurile care sunt la îndemână și nu necesită efort, probabil e pe primul loc. Accesul rapid la acest tip de informații poate fi folosit în multe moduri, mari sau mici,” a continuat expertul.

După ce activezi funcția, Google îți trimite e-mailuri atunci când găsește numele, adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa ta. Poți verifica site-urile găsite cu un simplu clic. În SUA, Results About You poate semnala și numere de securitate socială, precum și date din pașapoarte sau permise de conducere.

Cum folosești funcția Results About You

Pentru a folosi Results About You, ai nevoie de un cont Google, dar există și o procedură manuală dacă găsești singur informații sensibile în rezultatele de căutare, iar aceasta poate fi folosită și fără cont.

Infractorii cumpără și vând constant date sensibile provenite din atacuri informatice și scurgeri de date. Google nu te poate ajuta în aceste situații. De asemenea, e important de înțeles că Results About You nu șterge informațiile de pe alte site-uri, ci doar elimină linkurile din Google Search. Dar chiar și aceasta e o diferență uriașă.

„Dacă cineva e foarte hotărât să te găsească, o va face,” susține Klosowski. „Dar Google e atât de omniprezent și atât de ușor de folosit încât e foarte util să elimini lucrurile cele mai evidente. Practic elimini primul strat de informații ușor de găsit.”

Dacă vrei să ștergi complet datele de pe internet, trebuie să faci pași suplimentari.

De asemenea, trebuie să îi spui serviciului Results About You ce să caute, ceea ce înseamnă că trebuie să introduci aceste informații sensibile în sistemul Google. E posibil să ai rețineri în a oferi aceste date unei companii care a avut propriile controverse legate de confidențialitate.

Citește și: Fostul șef Google, avertisment sumbru despre „apocalipsa AI”. Cum ar putea divide societatea: „Lumea e în pericol”

Totuși, susține Klosowski, Google probabil are deja informații precum adresa sau numărul tău de telefon.

Dacă vrei să activezi funcția, intră pagina Results About You și completează formularul. De asemenea, poți trimite singur către Google orice conținut problematic pe care îl găsești.

Deschide meniul cu 3 puncte de lângă linkul din rezultatele căutării și apasă „remove result” („elimină rezultatul”).

În unele cazuri, Google poate elimina și rezultate care conțin informații despre membri ai familiei. Totuși, nu va elimina orice conținut dorești din motorul de căutare. De exemplu, conținutul de pe site-uri guvernamentale sau de știri.

Ziua este asistent medical, dar în timpul liber face avere petrecând timp cu bărbații singuri: „Uneori vor doar să le gă... Numărul de copii care afectează longevitatea mamelor. Ce femei trăiesc mai puțin, în medie...
Înapoi la Homepage
AS.ro Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Observatornews.ro Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură
Antena 3 Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici” Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
SpyNews Ce cadou spectaculos i-a oferit Florin Salam soției sale. Nu oricine are parte de o așa surpriză Ce cadou spectaculos i-a oferit Florin Salam soției sale. Nu oricine are parte de o așa surpriză

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Ziua este asistent medical, dar în timpul liber face avere petrecând timp cu bărbații singuri: „Uneori vor doar să le gătesc cina”
Ziua este asistent medical, dar în timpul liber face avere petrecând timp cu bărbații singuri: „Uneori vor doar...
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani Catine.ro
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit...
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite
Iranul a anunțat că a capturat soldați americani. Reacția Statelor Unite Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini... Elle
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat HelloTaste.ro
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni Jurnalul
Eva Zaharescu, surprinsă în ipostaze romantice. Tânăra a fost fotografiată sărutându-se cu un bărbat mult mai în vârstă
Eva Zaharescu, surprinsă în ipostaze romantice. Tânăra a fost fotografiată sărutându-se cu un bărbat mult mai... Kudika
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici Redactia.ro
Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20%
Răsfăţul dulce care costă tot mai mult, dar la care românii nu renunţă. Preţurile au crescut cu 20% Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026 Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x