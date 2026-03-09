Cea mai importantă funcție Google, potrivit experților. La ce risc te expui dacă nu o folosești

Experții au dezvăluit cea mai importantă funcție Google și de ce recomandă utilizatorilor să o încerce imediat.

Puțini utilizatori știu că există o funcție automată gratuită oferită de Google, care elimină informațiile despre tine în rezultatele căutărilor pe Internet.

Ca urmare, funcția nu e atât de folosită pe cât consideră experții că ar fi recomandat, scrie BBC News.

Funcția te poate ajuta să îți protejezi numele, adresa, numărul de telefon și multe alte informații importante.

Acestea sunt uneori vândute pe Internet fără să îți dai seama.

Cea mai importantă funcție Google, potrivit experților

Așa-numiții brokeri de date oferă informațiile tale oricui vrea să le cumpere, la prețuri foarte mici, ceea ce îți poate pune siguranța în pericol.

O funcție Google face ca aceste informații să fie mai greu de găsit. În plus, e un serviciu gratuit oferit de gigantul tech, accesibil oricui, numit Results About You (Rezultate despre tine).

Google scanează constant internetul pentru a alimenta motorul său de căutare, inclusiv detalii importante colectate de la brokeri de date. Prin acest proces, compania te poate expune fără să vrea la diverse riscuri serioase.

Dar Results About You îți permite să ceri Google să elimine aceste informații din rezultate. Mai mult, compania a actualizat recent serviciul pentru a-l face și mai util.

„E o decizie evidentă,” a declarat Thorin Klosowski, expert în cadrul Electronic Frontier Foundation (EFF), o organizație pentru drepturi digitale.

Potrivit lui Klosowski, Results About You e unul dintre cele mai importante instrumente de protecție a vieții private de pe piață.

„Dintre lucrurile care sunt la îndemână și nu necesită efort, probabil e pe primul loc. Accesul rapid la acest tip de informații poate fi folosit în multe moduri, mari sau mici,” a continuat expertul.

După ce activezi funcția, Google îți trimite e-mailuri atunci când găsește numele, adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa ta. Poți verifica site-urile găsite cu un simplu clic. În SUA, Results About You poate semnala și numere de securitate socială, precum și date din pașapoarte sau permise de conducere.

Cum folosești funcția Results About You

Pentru a folosi Results About You, ai nevoie de un cont Google, dar există și o procedură manuală dacă găsești singur informații sensibile în rezultatele de căutare, iar aceasta poate fi folosită și fără cont.

Infractorii cumpără și vând constant date sensibile provenite din atacuri informatice și scurgeri de date. Google nu te poate ajuta în aceste situații. De asemenea, e important de înțeles că Results About You nu șterge informațiile de pe alte site-uri, ci doar elimină linkurile din Google Search. Dar chiar și aceasta e o diferență uriașă.

„Dacă cineva e foarte hotărât să te găsească, o va face,” susține Klosowski. „Dar Google e atât de omniprezent și atât de ușor de folosit încât e foarte util să elimini lucrurile cele mai evidente. Practic elimini primul strat de informații ușor de găsit.”

Dacă vrei să ștergi complet datele de pe internet, trebuie să faci pași suplimentari.

De asemenea, trebuie să îi spui serviciului Results About You ce să caute, ceea ce înseamnă că trebuie să introduci aceste informații sensibile în sistemul Google. E posibil să ai rețineri în a oferi aceste date unei companii care a avut propriile controverse legate de confidențialitate.

Totuși, susține Klosowski, Google probabil are deja informații precum adresa sau numărul tău de telefon.

Dacă vrei să activezi funcția, intră pagina Results About You și completează formularul. De asemenea, poți trimite singur către Google orice conținut problematic pe care îl găsești.

Deschide meniul cu 3 puncte de lângă linkul din rezultatele căutării și apasă „remove result” („elimină rezultatul”).

În unele cazuri, Google poate elimina și rezultate care conțin informații despre membri ai familiei. Totuși, nu va elimina orice conținut dorești din motorul de căutare. De exemplu, conținutul de pe site-uri guvernamentale sau de știri.