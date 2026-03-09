Numărul de copii care afectează longevitatea mamelor. Ce femei trăiesc mai puțin, în medie

Experții au estimat care e numărul de copii ce pare să afecteze longevitatea mamelor și rezultatele sunt surprinzătoare.

În medie, mamele cu un anumit număr de copii au o longevitate mai mare | Shutterstock

Un studiu recent, condus de o echipă de experți din cadrul Universității din Helsinki, a scos la iveală o corelație surprinzătoare între numărul de copii și longevitatea mamelor.

Potrivit rezultatelor, dacă o familie are mai mulți copii decât media sau nu are copii deloc, atunci longevitatea mamelor are de suferit, scrie Science Alert.

Numărul de copii a fost corelat cu o viață mai scurtă și o îmbătrânire biologică mai rapidă.

Experții au atras atenția asupra sfatului că aceste date nu trebuie să fie folosite drept sfaturi pentru sănătatea individuală, ci doar scot în evidență o asociere legată de cele mai recente teorii legate de evoluție.

Numărul de copii care afectează longevitatea mamelor

Printre aceste teorii se numără și cea a corpului consumabil, care susține că viața noastră reprezintă un echilibru între reproducere și supraviețuire. Dacă sunt folosite mai multe resurse pentru prima, rămân mai puține pentru cea de-a doua.

„Din perspectiva biologiei evoluționiste, organismele au resurse limitate, precum timpul și energia,” a declarat Mikaela Hukkanen, expertă de la Universitatea din Helsinki. „Atunci când o cantitate mare de energie e investită în reproducere, aceasta e luată din mecanismele de întreținere și reparare ale corpului, ceea ce ar putea reduce durata vieții.”

Deși studii anterioare au arătat că a avea mai mulți copii e un factor asociat cu o avere mai mică mai târziu în viață, majoritatea cercetărilor anterioare au analizat doar 1 sau 2 variabile izolate. Cum ar fi vârsta la care o femeie a avut primul copil sau numărul total de copii.

Cercetătorii din acest nou studiu au realizat o imagine mai cuprinzătoare a istoricului nașterilor și a mortalității. Au analizat datele a 14.836 de femei, toate gemene (pentru a reduce influența factorilor genetici). Un subgrup de 1.054 de participante a fost evaluat și pentru markeri ai îmbătrânirii biologice.

Participantele au fost împărțite în 7 grupuri, în funcție de numărul de copii născuți vii și de momentul în care au avut loc nașterile.

Din punct de vedere statistic, persoanele care nu au avut copii sau cele din grupul cu cel mai mare număr de copii, în medie 6.8 copii, au avut rezultate mai slabe în ceea ce privește îmbătrânirea biologică și riscul de mortalitate.

Femeile care au avut copii la o vârstă foarte tânără au prezentat, de asemenea, semne de îmbătrânire biologică mai rapidă și o durată de viață mai scurtă.

Totuși, această diferență a dispărut în mare parte după ce au fost luați în calcul alți factori, precum consumul de alcool și indicele de masă corporală (IMC). În schimb, rezultatele pentru femeile fără copii și pentru cele cu un număr foarte mare de copii au rămas valabile chiar și după ajustarea pentru alți factori.

Ce femei trăiesc mai mult, în medie

Cele mai scăzute niveluri ale markerilor de îmbătrânire biologică și ale riscului de mortalitate au fost observate în grupul cu un număr mediu de copii, aproximativ 2-3, și în rândul femeilor care au avut sarcinile aproximativ între 24 și 38 de ani.

Teoria nu explică însă de ce lipsa copiilor a fost asociată cu rezultate mai slabe. Cercetătorii sugerează că variabile care nu au fost măsurate în acest studiu, cum ar fi afecțiuni medicale preexistente, ar putea influența atât posibilitatea de a avea copii, cât și sănătatea la vârste mai înaintate.

„O persoană care e biologic mai în vârstă decât vârsta sa cronologică are un risc mai mare de deces,” a declarat Miina Ollikainen, de la Universitatea din Helsinki. „Rezultatele noastre arată că alegerile din viață lasă o amprentă biologică de durată, care poate fi măsurată cu mult înainte de bătrânețe.”

„În unele dintre analizele noastre, a avea un copil la o vârstă tânără a fost asociat și cu îmbătrânirea biologică. Acest lucru ar putea avea legătură cu teoria evoluționistă, deoarece selecția naturală poate favoriza reproducerea timpurie, care presupune generații mai scurte, chiar dacă implică costuri pentru sănătate asociate cu îmbătrânirea,” a continuat expertul.

Aceste statistici nu arată o relație directă de cauză și efect, ci doar o asociere observată într-un grup mare de persoane. Această asociere poate fi folosită pentru dezvoltarea unor cercetări biologice ulterioare și pentru orientarea strategiilor de sănătate publică.

Totuși, numeroși alți factori influențează atât durata vieții, cât și îmbătrânirea biologică, după cum subliniază cercetătorii. Studiul trebuie privit și în contextul altor cercetări care evidențiază beneficiile de a deveni părinte.

„Prin urmare, o femeie nu ar trebui să își schimbe planurile sau dorințele legate de copii pe baza acestor rezultate,” spune Ollikainen.