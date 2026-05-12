Proba individuală a avut un gust rafinat. Concurenții și-au etalat măiestria cu trei sortimente din gama Moșia de la Tohani

Concurenții de la Chefi la cuțite au avut o probă individuală plină de rafinament, gătind preparate speciale asociate cu trei sortimente de vin din gama Moșia de la Tohani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 Mai 2026, 17:58 | Actualizat Marti, 12 Mai 2026, 17:58
Proba individuală de la Chefi la cuțite s-a desfășurat de această dată în stil și rafinament. Concurenții au fost provocați să-și demonstreze abilitățile în bucătărie și să gătească folosind trei sortimente de vin din gama Moșia de la Tohani.

Irina Fodor a explicat regulile probei și a oferit detalii despre unele dintre cele mai apreciate vinuri din gamă.

„Trei sortimente din gama Moșia de la Tohani dau tonul acestei probe: Fetească Neagră, cu profunzimea ei serioasă, Rosé demisec, cu prospețime și finețe, dar și cupajul de Fetească Regală și Fetească Albă, fresh și echilibrat”, a explicat Irina Fodor.

Fiecare vin din gama Moșia de la Tohani are propriul buchet, propriul gust și, mai ales, propriul caracter. Vinurile sunt proaspete, aromate și ușor de asociat cu diferite preparate, fiind ideale atât pentru degustare, cât și pentru gătit. Concurenții nu au avut altceva de făcut decât să își pună creativitatea la încercare și să valorifice unul dintre cele trei sortimente de vin în farfuriile pregătite pentru jurizare.

Concurenții echipelor verde, gri și bej au fost provocați să creeze preparate cu personalitate, inspirate de caracterul vinurilor de la Moșia de la Tohani. Regulile au fost simple: fiecare concurent trebuia să pregătească un dish care să se potrivească perfect cu unul dintre cele trei sortimente de vin.

Participanții au început prin a degusta vinurile, analizând aromele și notele fiecăruia, iar apoi și-au construit preparatele în jurul pairingului ales. Chefii au fost extrem de atenți la modul în care concurenții au integrat tema în farfuriile lor și au ținut cont atât de tehnică, cât și de asocierea preparatelor cu vinul ales.

„Nu e o temă grea. Dacă gătești light, mediteranean, cam toate merg cu vinul alb sec. Dacă vrei să mergi cu vinul roșu, faci o carne roșie cu un sos”, a spus Vladimir Popa.

După degustarea vinurilor, concurenții au ales câte un singur sortiment pentru proba individuală. Unii au mers pe preparate sărate, precum carnea de vită asociată cu vinul roșu intens, în timp ce alții au ales peștele, completat perfect de prospețimea vinului alb. Au existat și concurenți care au riscat și au demonstrat că un vin din gama Moșia de la Tohani poate fi asociat chiar și cu un desert sofisticat.

TOHANI România este unul dintre cei mai cunoscuți producători autohtoni de vin, recunoscut pentru calitatea și constanța produselor sale.

Creativitatea, rafinamentul și combinațiile îndrăznețe au transformat proba într-un adevărat spectacol culinar, în care gustul și aromele au fost vedetele serii.

Proba individuală s-a finalizat cu eliminarea lui Lil K Carter, din echipa verde a lui chef Alexandru Sautner care a primit doar 5 puncte.

